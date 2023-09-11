GTA 6最新爆料 外國遊戲媒體指或大幅提高遊戲售價 隨時賣過千蚊｜最近遊戲界有相當多的爆料，除了多條Switch 2相關爆料及傳聞之外，《Grand Theft Auto 6》GTA 6的爆料也相繼出現，最近就有關於GTA 6售價的傳聞。



外媒GTA 6最新爆料 指遊戲售價可能過千蚊

外國遊戲媒體「NicheGamer」的報導，指遊戲的售價可能會大幅提高，甚至高達150美元（約1170港元）。報導指出有一個關於GTA 6的流出，為開發團隊成員的對話錄音；內容提到遊戲由2014年已開始進行開發，累計成本超過20億美元，亦提到Rockstar計劃將遊戲的售價定在150美元左右，以回收高昂的開發成本。

GTA Online圖片

👉GTA 6 俠盜獵車手6 外國最新爆料｜將於年內正式公開 此日子發售

「流出」可信性成疑

一般爆料都會有相對可靠的來源（如知名爆料人士I'm a Hero too），又或是有圖片、影片等佐證才較為可信，但這次的報導僅提及「流出」（leak），沒有來源或該當流出的檔案/錄音，因此看起來可信性較低，甚至有可能是憑空捏造出來的消息。

玩家製《GTA 6》概念圖片

👉Switch 2 消息｜新手掣不再漂移！下代JOY-CON將使用新技術更襟用

但另一方面以GTA系列的叫座力，就算定出70美金或以上的價格，相信仍然會有很多玩家搶著購入；而且以GTA 6的開發時長及所投入的成本（現時一般估計GTA 6總開發成本達到20億美金），即倏賣貴一些也不是不能信服。

而且爆料也沒提到150美元這個售價是不是指遊戲的普通版本，畢竟很多遊戲都會推出豪華版、收藏版，附贈模型、美術設定集等實體周邊，賣到一兩百美元十分等閒；如的最近《Starfield》星空豪華典藏版就賣到300美元，內含遊戲主題設計電子錶一隻連收納盒。因此GTA 6在上市會有一個賣150美元的豪華版是毫不意外，甚至不如說沒有才奇怪。

雖然官方已確認過GTA 6正在開發當中，但是除此之外就幾乎沒有任何官方發布或消息；希望官方可以多少透露一些相關資訊讓玩家頂一頂癮。

除了去年9月的大型流出事件之外，幾乎沒有關於GTA 6的畫面或遊戲內容情報。（網路圖片）

👉Switch 2 最新傳聞｜任天堂於上月Gamescom閉門展示Switch 2性能