enako同範馬刃牙 聯名Cosplay寫真集《えなこ道》示範空中一字馬技驚四座｜因為剛在不久前的動漫節來過香港、又有出席台灣的FF開拓動漫祭，以Cosplayer而言伊織萌可能是近期的風頭躉；但也可別忘了日本還有另一位Cosplay天后「enako」！最近enako就有大攪作，和知名格鬥漫畫《範馬刃牙》系列合作，推出主題Cosplay集《enako道》，更擺出多個高難度甫士，認真不簡單。



出名刃牙迷官方合作 還原度極高一字馬展現驚人身體能力

日本最強Cosplayer兼寫真偶像「enako」（@enako_cos）除了出席各種動漫遊戲活動及為雜誌拍攝封面之外，當然也會製作自己的Cosplay寫真影集；最近enako就知名格鬥漫畫《範馬刃牙》系列合作，推出聯名Cosplay相集《えなこ道》（enako道，捏他漫畫《刃牙道》）。

@enako_cos

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enako是有名的《刃牙》系列fans，曾不止一次公開表示對這個系列的喜愛；今次推出官方聯名寫真集可說是「公費追星」，相信其在拍攝時肯定樂在其中。《えなこ道》已經在Amazon等網站上公開發售，enako自己也公開了幾張照片作宣傳，其中最令人印象深刻的當然是上面那張經典的「勇次郎一字馬」：

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除了經典的勇次郎開腳之外，enako在今次寫真集中還拍攝了很多其他《範馬刃牙》系列（主要是《刃牙道》，畢竟寫真集本身都叫《enako道》了）的角色造型和名場面，首先當然有主角範馬刃牙的經典小背心造型，連寫真集的封面也都是重現《刃牙》系列中廣受fans傳頌的「三角龍拳」甫士。

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另外還有彷烈海王的中國風服裝，還重現了《刃牙》中的死囚篇，範馬刃牙中毒之後烈海王為其調製糖水解毒的名場面。另外還有花山薰背上的刺青「俠客行」等等。和enako慣常的可愛或性感照片不同，今次的寫真主要是以「力與美」的方式呈現；