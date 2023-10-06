我想成為影之強者！Master of Garden攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜由人氣輕小說/動畫《我想成為影之強者！》改編的手機遊戲《我想成為影之強者！Master of Garden》繁體中文版已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



我想成為影之強者！Master of Garden快刷首抽方法

本作對刷首抽來說是相當友好，首先可以用遊客登入，會創建臨時帳號並且儲存臨時帳號的ID和密碼到玩家的相簿內以免玩家遺失登入方法；同時遊戲更內建刪除帳戶功能，不需要用「+1大法」之類一直開新帳號。而且最重要只要刷過一次首抽、刪除帳號重新之後，就可以使用「跳過教學」功能，直入再刷首抽，十分貼心。

第一次首抽期間的劇情和對白（i.e.教學部份）都可跳過，但是戰鬥過程就無法跳過亦無法加速；第一次首抽大概需要10分鐘左右，之後就可以刪帳+跳過教學不停刷首抽，首出自己理想的開局。

遊戲最大賣點就是囡囡，不單有全語音互動模式，還有3D模組即時做出表情動作

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按圖放大《我想成為影之強者！Master of Garden》刷首抽流程：



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《我想成為影之強者！Master of Garden》刷首抽流程：



1. 開啟遊戲，登入時選最底的「Start」

2. 動畫全部可以點擊畫面選跳過；劇情也可以點右上選單再選跳過

3. 戰鬥全自動進行，相當無聊，也無法跳過，只能跑一次

4. 一直跳過就會有初始角色加入，也會有連擊和必殺技等教學

5. 打完第一隻Boss後不久就能自由活動，領登入獎勵和開始首抽

6. 首先在主畫面左邊點開「禮物」再全部領取，能領到30張普池抽蛋券和5300石

7. 然後就去抽蛋，建議只抽開服免費10連和普池，石頭存起來之後用（當然想全部抽完也是可以）

8. 不論普池還是限池SS機率都是3%，不算太差；但記者自己抽下來體感就沒有3%，刷了兩個首抽合共100抽才兩隻SS，比預期稍差

9. 沒出貨要重刷時，點選畫面最左邊的星星圖示就能打開帳戶中心，然後選「帳戶資訊」

10. 選左下的「刪除帳號」，等待10秒之後就可刪帳重刷

11. 刪帳後重刷時可以選擇跳過教學，直接由領取登入獎勵的地方開始，然後就能馬上領禮物再首抽



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我想成為影之強者！Master of Garden開局最強角色推薦

在中文版開服時間最強角色是SS便服阿爾法，首抽最重要就是有她，以至於只要刷不到她的時候都建議直接重刷。在撰文時點的限池並不值得抽取，建議將石頭存起來等預計於下個月推出的「闇影慶典」活動再使用；因此首抽建議只刷開服（動畫開播）的免費10連抽和禮物派的30抽普池即合共40抽。而首抽的SS角色自然是越多/越強越好，最好是有4SS開局（即每次10抽都有一隻或以上的SS級角色）。

另外開服任務送的SS蘿絲也是強力角色，但既然任務會送，首抽就盡量不要有她了。

阿爾法

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按圖放大我想成為影之強者！Master of Garden開服最強角色推薦：

