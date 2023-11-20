Faker勇奪英雄聯盟全球總決賽第4冠｜細數你未必知的Faker 5件事｜世上最多人關注的電競比賽之一《英雄聯盟》全球總決賽在11月19日完滿結束，韓國戰隊T1擊敗中國的WBG奪冠，亦是T1傳奇選手「Faker」繼2016後之再一次奪冠，取得人生第4個全球總冠軍。以下為大家數數Faker這位傳奇選手你未必知道的5件事。



Faker奪《英雄聯盟》世界賽第4冠 史上第一人

香港時間11月19日，《英雄聯盟》League of Legends S13全球總決賽在韓國首爾展開，最終由T1以直落3:0擊敗WBG奪冠；T1的中路選手Faker（李相赫）也為自己贏得職業生涯第四個全球總冠軍，成為毫無疑問的英雄聯盟歷史第一人。

https://x.com/lolesports/status/1726225309866017090?s=20

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1. 年薪4000萬的傳奇選手

Faker在英雄聯盟電競上的成功也為他帶來鉅額財富；據指T1在上次續約開給Faker的年薪為70億韓元（約4230萬港元），為韓國運動員年薪排行榜頭五位。作為比較，韓國足球巨星、效力熱刺的孫興慜年薪約為180億韓元（約1億8百萬港元）；但相比有百多年歷史的足球，電子競技屬於新興行業，Faker能達到如此高度完全是怪物級數。

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Faker的薪金是遠遠拋離其他LoL電競選手，即使是同為世界知名的選手也不例外。據指美國知名中路選手「Bjergsen」的年薪約為210萬港元，歐洲強隊G2 Esports的中路選手「Caps」的年薪約為470萬港元。當然已是一般人無法攀及的超高薪酬，但和Faker相比仍差了一個零；可見Faker在《英雄聯盟》的電競世界中是位於不同次元。

而4200萬尚未包括Faker的廣告、代言、直播打賞及股東分紅等其他收入：報導指今年1月T1公告稱已給予Faker李相赫認股權，如果Faker行使認股權即可成為T1的股東，持有5.66%股權，能以股東身份參與T1事業及獲得分紅。

https://x.com/lolesports/status/1726254004261503192?s=20

不過說Faker是整個英雄聯盟電競的中心也不為過；英雄聯盟的各個賽事中，有Faker的場次觀眾數目都會特別多。作為整個行業的靈魂人物，有此收入亦是不難理解。

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2. 曾拒絕2000萬美金合約

延續剛才Faker搵幾多錢的話題，Faker有錢的程度是遠超一般人想像，以至於他根本不用考慮薪酬的問題。北美前職業選手Doublelift在2022年於自己的聊天節目「Trash Talk」第4集中，邀請到前C9教練LS和T1的執行長Joe Marsh閒聊；節目中T1 CEO爆料Faker在2021年曾經收到來自中的超高額合約：「每次當Faker變成自由人時，中國那邊的合約就會過來，當時甚至有一筆2000萬美元的合約。」不過Joe Marsh表示Faker並不缺錢，而是想要有競爭力的環境和嬴得更多比賽，因此最後仍決定留在T1。

https://www.youtube.com/watch?v=SXx5PzgorjI

3. 有自己的大廈「Faker Tower」

Joe Marsh亦在上面提到的節目中表示Faker不單玩《英雄聯盟》是高手，同時也深諳投資之道：「錢對許多職業選手來說是很大誘因，但這並不適用於Faker身上，因為他根本不缺錢。Faker甚至在韓國有一座自己的大樓（Faker Tower）。」

Faker Tower位於首爾，Google Map標示的地址為「114-12 Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul, 南韓」；據稱是收購原址的大廈後易名而成，離最近的地鐵站徒步僅2分鐘。據悉大廈除了供Faker自己的公司使用的樓層外均已租出，在Faker的收入上又再添一筆。

（網路圖片）

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4. 草根貧窮戶出身

雖然年僅27歲的Faker已名利雙收，不過原來天才Faker也是出身寒門。在2017年一條分別訪問朗拿度和Faker的紀錄片「RONALDO X FAKER THE PHENOM」中，Faker就提到自己小時候家境比較貧困，更直言「比起打機會否導致成績下滑，更擔心的是打機用電太多令電費太貴」。

5. 親戚、朋友都係頂尖選手

Faker自己打機了得之外，身邊也不乏頂尖打機高手。Faker的隊友、T1戰隊的AD選手「Gumayusi」（李珉炯）是Faker的遠房侄子；另外獲公認是世上最優秀的AD選手之一、曾帶領韓國戰隊DRX奪得世界冠軍的「Deft」（金赫奎），則是Faker的高中同學，兩人均就讀於「麻浦高中」，更是同一年級的學生。

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不過Faker和Deft曾在訪問及直播中表示兩人雖然是同學，不過兩人其實並不熟絡，私底下更是完全沒有交流。但值得一提是Faker是英雄聯盟以至電競行業的神話，但Deft的故事和其作為英雄聯盟電競選手的歷史也是充滿傳奇、可說得上是可歌可泣的史詩，有興趣的讀者可另行了解一下。