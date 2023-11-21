PS5 香港行貨新定價$3,780｜2022年正當PlayStation 5 產能不足、四處缺貨時，SIE曾經將PS5主機建議零售價調升，而近半年PS5已經供應充足，繼之前11.11雙十一優惠後，官方正式宣布香港行貨主機新定價！



PS5 香港行貨減價｜平過未加價前

PS5主機（光碟版）將減至$3,780（原價$4,380），而數位版更低至$2,980（原價$3,580），三千蚊內有得玩！未入手PS5主機的你，是時候出手了嗎？還是會繼續等PS5 Slim版新機的港行消息？

值得一提是，新定價其實比起去年8月1加價前更便宜，但網民並不認為是甚麼恩賜，事關一般網上留言都認為，去年Sony就不應該因為甚麼全球經濟環境變化、物價上脹為由，將增加了的成本轉駕到用家身上。但其實這種做法也不只Sony會做，就算Apple也會因為貨幣兌換率變化，在指定市場加／減價。

不過終究一句，買不買機其實不差那幾百元，如果有你一定想要玩的獨家遊戲，比如已獲提名2023年最佳動作遊戲的《Marvel's Spider-man 2》，想玩的話幾貴都要出機。