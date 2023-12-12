微軟成功收購動視暴雪之後 極有機會超越Sony成遊戲界第二把交椅｜在經過長時間的官司之後，微軟終於成功收購動視暴雪，加上任天堂下一代主機「Switch 2」很有可能在明年推出，2024的遊戲市場很可能會有翻天覆地的變化。最近就有外國數據統計網站提出報告，指微軟可能很快就會取代Sony成為遊戲界第二大勢力。



外國數據網站公開2023年遊戲行業市場分布

雖然香港可能喜歡任天堂的玩家比較多，但如果以全球總營業額計算，任天堂其實連頭3名都不是：自從《王者榮耀》、《PUBG Mobile》等中國製手遊在全球爆紅之後，騰訊就一直穩坐遊戲界收入最高公司的寶座，遠遠拋離其他對手。

《王者榮耀》和《PUBG Mobile》長期霸佔手遊吸金榜頭一二位。

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據外國數據統計網站「newzoo」早前釋出的報告指出，以遊戲相關的總收入計算，2023年賺錢最多的頭三間公司分別是騰訊、Sony和Apple，騰訊的營業額更差不多拋棄第2位的Sony一半。剛被成功收購的動視暴雪則排第7位，而任天堂只排在第9，甚至比近年飽受玩家炮轟的EA還要低。雖然不少老玩家可能都對近年的暴雪較為失望，但只要看數字便能明白動視暴雪仍是一家實力強大、賺錢能力超強的公司。

https://newzoo.com/resources/blog/the-top-10-public-companies-by-games-revenue-in-h1-2023

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微軟有機會正式爬頭做「主機界一哥」

當然你可以手機遊戲和家用/電腦遊戲是兩個不同市場應該分開計算，而且任天堂除了銷售遊戲之外還有強大的IP品牌，亦有很多遊戲以外的收入來源如最近的《Mario》大電影、任天堂自家的周邊精品等等；再加上市場普遍預期任天堂會在2024年推出下一代主機（Switch 2），到時其營收可能就會爆發性增長，因此任天堂在遊戲界內當然還是舉足輕重。

Switch 2概念圖片，非官方（網路圖片）

但無論如何，從這數據你就可以知道為何微軟收購動視暴雪會引發如此大的反應；將微軟和動視暴雪2023年的營業額加起來的話，總額為104億美元。使微軟成為收入排行第二的遊戲公司、將Sony第擠下去第三位，成為遊戲界的第二把交椅（但仍然和榜首的騰訊有相當距離）。如果將主營手遊的騰訊撇除不計的話，可以說微軟很快就會正式成為主機遊戲的「一哥」，取代Sony多年的龍頭地位。

https://newzoo.com/resources/blog/the-top-10-public-companies-by-games-revenue-in-h1-2023

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當然動視暴雪的收入中也有好一部份是來自於發行在PlayStation上的遊戲，例如《Call of Duty》系列、《暗黑破壞神》Diablo系列等等，並不是微軟一完成收購、Xbox的佔有率就會馬上超過PlayStation；但如果動視暴雪旗下的人氣作品將來不再在PlayStation上推出的話，對Sony肯定是一個不小的打擊。

最後也提提newzoo統計的遊戲市場整體分布，2023年所有遊戲相關的總營業額達到1800億美元（約1兆4千億港元）；其中接近一半為手機遊戲，家用主機遊戲的市場規模則為532億美元（約4150億港元）、PC遊戲則為384億美元（約3000億港元）。