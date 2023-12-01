Steam Deck OLED破解屏幕刷新率至120Hz｜外國技術宅自製解鎖程式｜Steam Deck面世已有一段時間，官方最近推出採用OLED屏幕的升級版「Steam Deck OLED」；而最近就有外國技術宅自製屏幕刷新率解鎖程式，令人可以用更流暢的刷新率享受Steam Deck OLED的靚mon。



Steam Deck OLED畫面更大更靚

剛推出不久的Steam Deck OLED是Steam Deck的改良版，除了採用尺寸更大（7.4吋）、顏色也更鮮艷的OLED屏幕之外，還有更高電池容量、更長續航力、90Hz刷新率等多項升級。但其實OLED屏幕原本是能輸出120Hz以上的刷新率，只是Steam Deck方面設置了90Hz的限制，大概是考慮過電量、散熱等的問題才做的設定。

Steam Deck OLED

而最近就有坊間開發者製作出Steam Deck專用的屏幕刷新率解鎖程式，能將Steam Deck OLED版的屏幕刷新率提高至120Hz，並將程式上傳至GitLab免費開放下載；普通LCD版的Steam Deck亦可以使用此解鎖程式，但是刷新率最高只能去到70Hz。

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神作自製破解程式解鎖幀率上限

實際要使用此解鎖程式的方法也十分簡單，只要先將Steam Deck OLED切換成桌面模式，然後安裝程式，最後再將機體換回Gaming模式即可。

據製作者的說明，由於Steam Deck OLED視乎批次不同，有分供應商為BOE（京東方）和 SDC（三星）兩家的OLED屏幕；前者的高溫頻寬可達133Hz，因此即使在熱度較高時仍較能夠維持在120Hz；而後者的高溫頻寬則為100Hz，因此在超頻至120Hz時，可能會因為過熱而令穩定性下降。

https://git.spec.cat/Nyaaori/deck-refresh-rate-expander

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但如果你有興趣為Steam Deck「界限突破」的話就務必要留意，開發者已特別註明，解破屏幕的刷新率限制屬於超頻和破解主機的行為，可能會對主機造成無法逆轉的傷害，而因為破解而受損主機傷害亦很有可能被Steam方面拒絕保固；簡言之就是「一切後果由用者自負」啦。

除此之外屏幕在解除限制後也可能出現一些小問題，例如在110Hz以上時有機會出現亮度和Gamma值異常的情況。

Steam Deck OLED（網路圖片）

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至於對電量和續航力的影響，有用家回報指解除刷新率限制對於續航力沒有明顯影響；大概最影響用電量的還是屏幕亮度以及3D圖形運算。在一些性能要不高的遊戲，例如2D橫向過版遊戲中，高屏幕刷新率很有可能帶來更好的體驗。