TOYSOUL香港玩具展這個toy界盛事，原來已經舉辦到第10年，新一屆於2023年12月15（星期五）至12月17日（星期日）於九龍灣國際展貿中心匯星（Star Hall）舉行，即睇場內限定商品及優惠。



回歸九展最大展區Star Hall

雖然舊年都係九展搞，不過今年先首次回歸最大場局「Star Hall」，全場有多達80個玩具設計師／品牌參展，最特別是連任天堂都有參與。大會仲響應政府夜市計劃，於星期六推出「夜繽周末」免費入場優惠，相信到時人流一定暢旺。

TOYSOUL亞洲玩具展2023 情報：

日期：2023年12月15日（FRI）至12月17日（SUN）

時間：12:00-20:00

地點：中國香港九龍灣展貿徑1號國際展貿中心3樓匯星STAR HALL

「夜繽周末」免費入場時段：12月16日至17日（星期六、日）晚上6時後



3款連同限量門票發售的figure，已全數售罄。

必買品01｜7仔爆賣「小燦」

早前在7-Eleven賣到斷市，在旋拍爆炒的SOAP STUDIO火紅作品「小燦」公仔，將再次在TOYSOUL NIGHT MARKET 限量發售。（全150隻／分3日各50隻）

必買品01｜7仔爆賣「小燦」

必買品02｜50CM 巨型初號機

在動漫節爆賣的KAIJU ONE 50CM 巨型初號機，將推出「震動粒子刀版本」，數量僅得14隻，分12月15日、16日各7体發售，當日 2:00 pm 前於展位E11單次購物滿$2000可獲派發1張號碼牌（上限派發50張籤），並於3:00 pm 公開7個得獎認購號碼。（$3000）

必買品02｜50CM 巨型初號機

必買品03｜金屬版／突擊步槍版／夜光版初號機

50CM版初號機要買2千蚊玩具才能抽籤，那買甚麼好？當然是買埋Mechnoiz Toys EVANGELION Softvinyl Series兩款初號機搪膠。包括初號機 「金屬色版本」 (優先發售／2天共70隻／售價：$1280）；「突擊步槍版本」 (TOYSOUL限定／2天共70隻／售價：$1000）；「覺醒蓄光素體」 (TOYSOUL限定／2天共70隻／售價：$800），於12月15日、16日發售。

必買品03｜金屬版／突擊步槍版／夜光版初號機

必買品04｜SAM SAM x 李小龍figure

為紀念李小龍逝世50年，Tiny 將推出 Kenny Wong設計角色SAM SAM x 李小龍公仔套裝（＄480／4隻連禮盒）

必買品04｜SAM SAM x 李小龍figure

必買品05｜Tiny精品 香港重機九巴富豪巴士公仔

香港畫家葉永青理的香港重機，專門將香港常見的公共交通工具化為機械人，今年Tiny與他合作推出30cm高九巴富豪巴士figure ，連燈箱君1套發售。（$1,250）

必買品05｜Tiny精品 香港重機九巴富豪巴士公仔 (圖中為Tiny主理人Steven)

必買品06｜Dear Jane成員Jackal 主理發仔FIGURE

FAT COFFEE WITH 是樂團Dear Jane成員Jackal監修的figure，今年將首次參展TOYSOUL，更會與日本藝術家Okinawa 設計的BG bear 熊仔一同發售。值得一提，其中一款TOYSOUL入場券，都是用發仔FIGURE做主題。

必買品06｜Dear Jane成員Jackal 主理發仔FIGURE

其他大會精彩限定品／展品一覽：