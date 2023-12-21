手遊遺跡傳說：旅人の地下城新手攻略｜最強職業推薦開荒必知心得｜採用像素美術風格的多人線上ARPG手遊《遺跡傳說：旅人の地下城》Lost Dungeon繁體中文版已雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提遊戲新手攻略，包括最強職業推薦及開荒必知心得。



《遺跡傳說：旅人の地下城》首抽相關

本作並非卡牌育成類遊戲，而是走MMORPG玩法，以收集和升級角色裝備為主，抽蛋系統也不多（可以課金抽寵物，但是寵物也是需要收集不同種類來儲圖鑑，刷了也沒意義）；因此沒有首抽可刷，馬上開始玩便可。

《遺跡傳說：旅人の地下城》

👉2023年最多人買完唔玩遊戲 王國之淚排第2｜外國統計網站公布排名

《遺跡傳說：旅人の地下城》最強職業推薦

遊戲在開服時點一共有騎士、戰士、法師、遊俠和刺客五個職業；而開荒第一隻角色強烈推薦法師，有射程之餘擁有強大範圍攻擊能力，清怪速度遠超其他職業。早前在巴哈姆特就有玩家分享，參看遊戲國際服的排行榜，頭十位有8個都是法師，就可知道法師的強。到你法師玩得差不多仍然想再繼續玩這款遊戲時再開其他職業來練也不遲。

法師建議早期先主力提升範圍攻擊技能，尤其秘術旋風和地魔之怒是非常強勁，秘術火球也相當不俗。傳送（虛空漫遊）只需1點即可，然後對單輸出的裂空崩雷和地龍召喚只需兩招選1來升即可。不過遊戲可以重點技能，也可試試自行摸索不同技能效果。

法師群攻能力強，清怪推圖都極快

另外記得法師技能學了之後最少要點1級專精被動，因為基本都有目標數/發射數+1的效果，換言之點一級就等如雙倍威力。

👉下代XBox搶先PS6 2026年登場、外媒爆料微軟新主機將用Zen 5 CPU

《遺跡傳說：旅人の地下城》早期心得

強化盡量升



優先提升HP和攻擊力，尤其HP是非常重要，法師早期只得幾十血被怪摸兩下都會死。

強化

寶箱盡量開



裝備是最直接影響角色性能的部份，而本作裝備基本上要開寶箱或打王才掉，普通怪的裝備掉落極低；因此見到寶箱時就盡量開吧。開啟藍色寶箱需要鎖匙，開服禮物有送，在主城商人處也有賣不過每日限量；建議鎖匙和每日兩個復活幣都盡量能買就買，其他素材等就按需要。

👉 Switch 2最新爆料｜外國博客指下世代任天堂第一方遊戲漲價10美元

開服禮物領取方法



玩家在開服不久後可能都會收到訊息「已收到禮物，請到遊戲內信訊領取」，但你會發現按遍所有界面都找不到信箱；原來信箱要在主城最左手邊才能開啟，記得盡快去領取開服禮物，有經驗加成券、高級寵物物豐富獎勵。

開荒心得



這款遊戲可說是到100級才開始，早期只要一直跟主線任務打便可。建議第一日最少都升到30級開放每日任務（要在主城的任務板領取），解日任可獲得大量金幣，而金幣在本作極為重要，幾乎做什麼都要用到金幣，日任盡量不要錯過。

👉2023年十大爛Game排行榜外國評分網站公開｜挑戰玩家精神力極限

戰鬥方面，本作並非一般站樁RPG，操作上類似《Diablo》暗黑破壞神般的ARPG形式，玩家需要經常閃躲怪物的圍攻，用法師的話也是要經常拉怪打帶跑。早期如果發現打不過，法師角色可以在地圖中拉怪清掉，基本上拉一兩波就能升一級。也可順便找找地圖有沒有藍色寶箱開出更好的裝備強化自己，有時打不過是因為一直都打不到新武器，換了和等級相近的新武器就會順暢很多。

沒魔時就先逃跑吧

另外是多留意有時擊倒怪物後會在地面後下紅色或藍色像是史萊姆般的東西，那些是生命球（紅色）和法力球（藍球），拾取便可回復大量HP / MP。如果陷入了危機就先逃跑看看地上有沒有生命/法力球撿吧。