Steam冬季特賣、PlayStation節日優惠開跑|30隻必玩抵買推薦|聖誕將至,對於機迷而言最重要的自然是各個遊戲平台的減價促銷活動;Steam的冬季特賣和PlayStation的節日限定優惠已經開始,《香港01》科技玩物頻道以下推薦30款必玩抵買推薦,聖誕新年大把Game玩了。



Steam冬季特賣、PlayStation節日優惠開跑

來到12月底自然是一年一度Steam冬季特賣的時間,作為Steam每年最主要的特賣活動之一,今次特賣的自然是陣容鼎盛,不論3A大作還是小品獨立遊戲都高額折扣,而且是連今年推出的作品都有折扣;如果自覺今年有不少遊戲未補完的話,Steam冬季特賣直到1月5日為止,特賣完結之前就好出手了。

👉2023年最多人買完唔玩遊戲 王國之淚排第2|外國統計網站公布排名

另外PlayStation Store也舉行了冬季的節日限定優惠,接近1900款完整遊戲打折出售;如果算上DLC等其內容的話打折商品更是超過3200件。而PlayStation特賣的時間較長到1月18日為止,可以在Steam冬季特賣掃完貨之後再看看PS有沒有心水。

按圖放大Steam冬季特賣必玩抵買推薦遊戲:



+ 19

👉2023年十大爛Game排行榜外國評分網站公開|挑戰玩家精神力極限

按圖放大PlayStation節日優惠必玩抵買推薦遊戲:



+ 3

Steam冬季特賣必玩抵買推薦遊戲:



艾爾登法環

HK$ 287.40(-40% 原價HK$ 479.00



Sekiro: Shadows Die Twice

HK$ 199.00(-50% 原價HK$ 398.00



Persona 5 Royal

HK$ 219.00(-50% 原價HK$ 438.00



ROCKMAN X DiVE Offline

HK$ 150.48 (-34% 原價HK$ 228.00



歧路旅人 II OCTOPATH TRAVELER II

HK$ 335.30(-30% 原價HK$ 479.00



TRIANGLE STRATEGY

HK$ 239.50(-50% 原價HK$ 479.00



Tactics Ogre: Reborn

HK$ 199.50(-50% 原價HK$ 399.00



Skul: The Hero Slayer

HK$ 62.50(-50% 原價HK$ 125.00



Street Fighter 6

HK$ 302.28(-34% 原價HK$ 458.00



Lies of P

HK$ 262.40(-20% 原價HK$ 328.00



Monster Hunter World: Iceborne Master Edition

HK$ 154.44(-67% 原價HK$ 468.00



Forza Horizon 5 標準版

HK$ 209.50(-50% 原價HK$ 419.00



👉 Switch 2最新爆料|外國博客指下世代任天堂第一方遊戲漲價10美元

Fate/Samurai Remnant

HK$ 292.50(-25% 原價HK$ 390.00



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

HK$ 284.00(-50% 原價HK$ 568.00



暗黑破壞神 IV Diablo 4

HK$ 329.40(-40% 原價HK$ 549.00



Remnant II - Standard Edition

HK$ 210.00(-40% 原價HK$ 350.00



Marvel’s Spider-Man Remastered

HK$ 280.80(-40% 原價HK$ 468.00



Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

HK$ 107.70(-70% 原價HK$ 359.00



Devil May Cry 5 + Vergil

HK$ 77.22(-67% 原價HK$ 234.00



進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb

HK$ 76.80(-40% 原價HK$ 128.00



Atomic Heart

HK$ 194.00(-50% 原價HK$ 388.00



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

HK$ 239.40(-40% 原價HK$ 399.00



鬼滅之刃 火之神血風譚

HK$ 187.20(-60% 原價HK$ 468.00



瑪莉的鍊金工房 Remake ~薩爾布魯克的鍊金術士~

HK$ 243.75(-25% 原價HK$ 325.00



👉下代XBox搶先PS6 2026年登場、外媒爆料微軟新主機將用Zen 5 CPU

PlayStation節日優惠必玩抵買推薦遊戲:



EA SPORTS FC™ 24 標準版 PS4 及 PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$219.60。原價HK$549.00。(-60%)



艾爾登法環 數位豪華版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 泰文, 繁體中文)

優惠價HK$383.40。原價HK$639.00。(-40%)



《霍格華茲的傳承》PS5 版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$274.00。原價HK$548.00。(-50%)



破曉傳奇 PS4™ & PS5® (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

優惠價HK$149.50。原價HK$299.00。(-50%)



人中之龍7外傳 英雄無名 豪華版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$238.50。原價HK$318.00。(-25%)



Demon’s Souls (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文)

優惠價HK$238.56。原價HK$568.00。(-58%)



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition (中韓文版)

優惠價HK$249.66。原價HK$438.00。(-43%)