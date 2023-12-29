外媒指PS5不及PS4出色、5大優點新不如舊｜PS3仍有百萬活躍用戶？｜Sony最新的遊戲主機PlayStation 5（PS5）在最近一兩年形勢大好，剛剛不久前Sony就表示PS5的銷量已超過5000萬部，和當年PS4的銷售速度相約；再考慮到PS5在推出早期因半導體不足而嚴重短缺，可以想像PS5最近的勢頭是多麼強勁。不過強歸強，也不代PS5就比PS4全面優勝，最近就有外國遊戲媒體列出PS4比PS5更好的5個地方。



外媒數PS4比PS5優勝5大優點

外國遊戲媒體「Gamespot」早前發表一篇文章，列出上代主機PS4比PS5優勝的5個地方；引起不少機迷討論。文章也提及PS4雖然已是10年前的主機，但並不像PS1、2、3般已經完全退役成為舊世代主機，而是較為像和PS5並存的機種。

https://www.gamespot.com/gallery/five-ways-the-ps4-is-still-better-than-the-ps5/2900-4971

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外媒數PS4比PS5優勝5大優點：



1. 自定義主題



這個是機迷經常批抨PS5的地方，就是明明PS4有那麼多種類豐富的主機主題，但來到PS5卻取消了此一功能；每隔一段時間就會有玩家來敲碗什麼時候PS5才能推出自定義主題，就算重新課金買過也OK。

記者自己的PS4長期使用FF12的自定義主題。

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2. PS Vita遠端遊玩



PlayStation在遠端遊玩方面相當領先，早在PS3時代就已經能以PS Vita遠端遊玩PS3；雖然現在PS5也有專用的遠端遊玩機台「PlayStation Portal」，但是後者僅能作為PS5的遠端遊玩使用，並不像PSV那樣本身是一部可遊玩的主機，還能作媒體播放器使用，單以功能多樣性而言是大為倒退。

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3. 3D Blu-ray 兼容性



PS4在2014年的系統更新後可以支援3D Blu-ray播放，雖然3D電視沒有成為主流，因此Sony不在PS5中繼續支援此功能也是情理之內，但對消費者而言有總是比沒有好，結果而言就是PS4支援3D Blu-ray而PS5沒有。

4. 無法支援舊版PSVR遊戲



PSVR2在硬件上大量改進和升級，和PSVR說是完全不同系列的產品也不為過，但也因此很可惜的是為數眾多的舊PSVR遊戲就未能獲得PSVR2支援，只有少數PSVR遊戲有專門製作PSVR2版本。

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5. PT



文章提到最後一個PS4比PS5更好的地方是有小島秀夫製作的試玩遊戲「PT」；不過單論這一點的話，PS4就嬴過史上任何一部主機了，畢竟PT就只曾存在過在PS4上。

嚴格地說這些與其說是PS4比PS5優勝的地方，倒不如說是PS5理應做到但卻沒有帶給玩家的服務；例如很多人都敲碗敲了很久的「自定義主題」，都快要2024年了總不可能是技術上有困難而做不到，只是不知道什麼原因PlayStation堅持不肯推出。如果PS5能推出自定義主題、PSVR2能支援更多舊PSVR遊戲，相信玩家必定會大為讚好。

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PS3仲有近二百萬月活躍用戶

另外值得一提是據早前Insomniac Games受駭客而流出大量數據的事件中，其中一項被曝光的有趣數據是，已問世17年的主機PS3，其每月活躍用戶數仍高達190萬名。

PS3

不過說實在這也並不太足以為奇，畢竟喜歡懷舊的機迷很多，三四十年前的懷舊遊戲（retro game）到現在也仍然很有市場；而PS3作為尚未退役（不少遊戲伺服器還在服務）的主機仍然有人玩也是很正常。