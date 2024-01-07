瑪利歐vs森喜剛 碧姬公主 聖獸之王｜Switch 2024主要遊戲時間表
瑪利歐vs森喜剛 碧姬公主 聖獸之王｜Switch 2024主要遊戲時間表｜踏入2024年，相信機迷都關心今年各主機平台有什麼必玩重點作品；《香港01》科技玩物頻道以下整理20款將在今年發售的Switch遊戲，以便Switch機主參考。
2024年Switch主要遊戲時間表
在撰文的時間點並沒有如去年的《薩爾達傳說 王國之淚》般超強勁的任天堂第一廠遊戲壓陣，但當然也不是完全沒有任天堂第一廠的作品，例如2月就有Mario vs. Donkey Kong的重製版、3月有以碧姬公主為主角的Princess Peach Showtime!，以及預定2024年內推出但未正式公布發售日的Paper Mario: The Thousand-Year Door重製版等。
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另外自然也還有其他廠商製作值得注目的好遊戲，例如在3月8日上市的《聖獸之王》就非常值得期待；而如果是喜歡「我們的暑假」系列的玩家，就不要錯過5月2日的《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》了。
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按圖放大2024年發售Switch主要遊戲20款：
Switch 2遊戲尚未發表 可期待今年稍後更多重磅發布
坊間普遍預期Switch的後繼機「Switch 2」會在今年內公布，而Switch 2的遊戲或能或未必能在Switch上遊玩；加上Switch 2正式推出之有相當高機會連同Mario等任天堂自家遊戲一同發布以造勢和帶動銷量，因而此清單有可能會在稍後時份隨著Switch 2公布而有所增添。
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2024年發售Switch主要遊戲20款（按發售日期排序）
波斯王子：失落王冠 Prince of Persia: The Lost Crown
1月18日
Another Code: Recollection
1月19日
千變的迷宮風來的希煉6 蛇蜷島探險譚
1月25日
咒術迴戰雙華亂舞
2月1日
Mario vs. Donkey Kong
2月16日
Retro Game Challenge 1+2 ゲームセンターCX 有野の挑戦状 1+2 REPLAY
2月22日
碧姬公主 表演時刻！Princess Peach Showtime!
3月22日
聖獸之王 Unicorn Overlord
3月8日
百英雄傳
4月23日
鬼滅之刃成為最強隊士！
4月25日
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幻境神界 大天使的崛起 El Shaddai：Ascension of the Metatron
4月28日
蠟筆小新 煤炭鎮的小白
5月2日
Core Keeper
2024年夏季
Paper Mario: The Thousand-Year Door
2024年內
閃電十一人 英雄們的勝利之路
2024年內
賽馬娘 ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！
2024年內
Little Nightmare 3
2024年內
SaGa: Emerald Beyond
2024年內
魔導物語4
2024年夏季
奇幻生活ｉ 轉圈圈的龍和偷取時間的少女
2024年夏季