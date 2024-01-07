瑪利歐vs森喜剛 碧姬公主 聖獸之王｜Switch 2024主要遊戲時間表｜踏入2024年，相信機迷都關心今年各主機平台有什麼必玩重點作品；《香港01》科技玩物頻道以下整理20款將在今年發售的Switch遊戲，以便Switch機主參考。



2024年Switch主要遊戲時間表

在撰文的時間點並沒有如去年的《薩爾達傳說 王國之淚》般超強勁的任天堂第一廠遊戲壓陣，但當然也不是完全沒有任天堂第一廠的作品，例如2月就有Mario vs. Donkey Kong的重製版、3月有以碧姬公主為主角的Princess Peach Showtime!，以及預定2024年內推出但未正式公布發售日的Paper Mario: The Thousand-Year Door重製版等。

Princess Peach Showtime!

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另外自然也還有其他廠商製作值得注目的好遊戲，例如在3月8日上市的《聖獸之王》就非常值得期待；而如果是喜歡「我們的暑假」系列的玩家，就不要錯過5月2日的《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》了。

《聖獸之王》真係唔使講咁多，Vanillaware出品必屬佳品

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按圖放大2024年發售Switch主要遊戲20款：



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Switch 2遊戲尚未發表 可期待今年稍後更多重磅發布

坊間普遍預期Switch的後繼機「Switch 2」會在今年內公布，而Switch 2的遊戲或能或未必能在Switch上遊玩；加上Switch 2正式推出之有相當高機會連同Mario等任天堂自家遊戲一同發布以造勢和帶動銷量，因而此清單有可能會在稍後時份隨著Switch 2公布而有所增添。

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2024年發售Switch主要遊戲20款（按發售日期排序）



波斯王子：失落王冠 Prince of Persia: The Lost Crown

1月18日



Another Code: Recollection

1月19日



千變的迷宮風來的希煉6 蛇蜷島探險譚

1月25日



咒術迴戰雙華亂舞

2月1日



Mario vs. Donkey Kong

2月16日



Retro Game Challenge 1+2 ゲームセンターCX 有野の挑戦状 1+2 REPLAY

2月22日



碧姬公主 表演時刻！Princess Peach Showtime!

3月22日



聖獸之王 Unicorn Overlord

3月8日



百英雄傳

4月23日



鬼滅之刃成為最強隊士！

4月25日



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幻境神界 大天使的崛起 El Shaddai：Ascension of the Metatron

4月28日



蠟筆小新 煤炭鎮的小白

5月2日



Core Keeper

2024年夏季



Paper Mario: The Thousand-Year Door

2024年內



閃電十一人 英雄們的勝利之路

2024年內



賽馬娘 ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！

2024年內



Little Nightmare 3

2024年內



SaGa: Emerald Beyond

2024年內



魔導物語4

2024年夏季



奇幻生活ｉ 轉圈圈的龍和偷取時間的少女

2024年夏季

