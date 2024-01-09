《人中之龍8》小遊戲夠玩300小時似足動森｜外媒首波售前評測公開｜《人中之龍8》（龍が如く8 / Like a Dragon: Infinite Wealth）將在1月28日推出，而官方也在各地舉行試玩會，最近外國遊戲媒體就刊出試玩心得報告，更指其中類似「動物森友會」玩法的小遊戲「咚咚島」可以玩300小時以上。



人中之龍8首波評測釋出 外媒大讚咚咚島開發小遊戲

外國遊戲媒體IGN最近刊出《人中之龍8》的試玩評測報導，其中大力表揚遊戲中的小遊戲「咚咚島」（Dondoko Island）；更指如果是喜歡這種玩法類型的玩家，可以輕鬆在裡面玩上超過300小時，完全足以作為一款獨立遊戲作品推出。

IGN評測指在約3個半小時的體驗時間內大部份時間都在「咚咚島」中遊玩；「咚咚島」小遊戲由春日主導，玩法是要將荒廢已久的海島咚咚島建造成一個五星級度假勝地。不少人將「咚咚島」形容為「人中之龍版動物之森」：在此小遊戲中玩家需要操作春日清理垃圾、捕魚、撿貝殼和捕蟲，不少機制和《動物森友會》動物之森幾乎完全相同。

咚咚島

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人中版動森「咚咚島」

「咚咚島」倒不是秘密，官方早已公布《人中之龍8》中會有此玩法，亦已公開了官方宣傳影片，看起來也的確十分有動森感覺。

評測指在咚咚島有不少機制與《動物森友會》幾乎相同，例如撿拾貝殼和捕蟲等等，時間流逝的方式也和動森相似；捕魚方面則採用比動森更兇狠的魚叉捕漁。島上還有一座別墅讓玩家盡情裝飾；玩家也可以從島上的雜貨店買來各種傢俱，加上清理島上的垃圾所得、以及從島上獲得的木頭、石頭等各種各種的資源來製作新物品。

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https://youtu.be/DaG8StmWNSQ?si=ryQ8jaSEVch3KQxy

而隨著咚咚島發展玩家還可以在島上添加更多的建築物，將荒無的無人島打造成一條商店街也不是夢。

+ 41

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和《動物森友會》不同的是畢竟這是《人中之龍》的世界，因此戰鬥自然是在所難免，咚咚島上也會發生戰鬥，玩家需要打倒海盜及其他敵人；而這部份的戰鬥並非主遊戲的回合制形式，而是變回動作格鬥遊戲玩法。

https://youtu.be/DaG8StmWNSQ?si=ryQ8jaSEVch3KQxy

IGN的評測認為咚咚島作為一個讓人從主線故事中稍作休息的地方非常合適，完全有可能成為一款獨立的遊戲，舒適的玩家可能會在毫不猶豫地投入300個小時。

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本篇劇情

至於本篇劇情方面，畢竟遊戲尚未正式發售自然不能提太多，亦可能是試玩有所限制，因此評測僅提到了遊戲開首的部份，分別為檀香山（Honolulu）和橫濱（Yokohama）。

檀香山方面的劇情為春日和他的朋友們尋找春日曾認為已經去世的母親，整體氣氛較歡樂輕鬆；評測指地圖製作水準令人驚嘆，為人中之龍系列中最大的區域，設計精美且細節豐富。評測提到檀香山相比系列舊作有更多餐廳、商店、小遊戲和支線故事；而配合更大的地圖遊戲也增加了交通手段，除了的士今次還可以坐電車，可欣賞沿途風光。隨著劇情推進春日還會獲得一部攝位車（Segway）。

《人中之龍8》

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橫濱方面的劇情則為桐生視角，故事步調也明顯更為憂鬱，畢竟今次桐生不幸患癌，有人鼓勵他寫一份「死前想做的事」清單並實行，桐生也按照建議做了，而清單首位是，或者大家大概都估到了，沒錯就是唱卡拉OK。評測指其在橫濱遊玩的約30分鐘時間，感覺像是對一次對桐生苦澀的告別的開始。