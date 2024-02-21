連登仔問邊部高達最勁想買模型送禮 網民爆笑回應：折扣高達｜在動漫、小說等的相關討論經常都會出現「戰力」、「強度」的討論，歷史悠久的高達系列自然也是經常被討論的作品，「最強高達」的爭論多年來從未停止。最近就有人連登討論區帶起相關議題，引來網民熱議。



連登仔問最勁高達係邊部 想買模型送比人

連登用戶「日夜都返工」早前在lihkg連登討論區發表帖文「高達史上邊一部高達最勁？」，內文僅簡短地表示「想買盒高達模型送比人，要史上最勁高達，有咩推薦」；不過就並未有解釋為何要送史上最強的高達，亦沒有提供預算範圍等讓人參考。

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網民踴躍提名 「折扣高達」、「獎金高達」等多個攪笑回應

帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有17頁回覆。大部份留言均認真討論，值得一提是不少留言很貼心地以「模型」和「送禮」角度出發，例如分析哪款模型比較精英或有收藏價值；又或是建議如果送禮對像是不同年齡層的人可以送不同款式，如對像年紀較大可送UC系列的機，如為90後則可以送Seed系列等等。

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另外亦有不少人留言下攪笑留言，如「折扣高達」、「獎金高達」，在劇中經常自稱為高達的剎那，以及當年「愛港之聲」組織召集人高達斌等等。帖文整體氣氛和很多時其他連登帖文往往針鋒相對、互相鞭撻大為不同；可能高達始終是男人共通語言，高達迷之間比較和而不同。

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最強高達未有定論

除了送禮外也有許多關於最強高達的討論，不過這已經是高達迷之間的老生常談，比起激烈辯論更像是溫故知新。一般提到最強高達，提名基本離不開Turn A、V2AB、獨角獸、00Q ELS、G-Self Perfect Pack等。

按圖放大連登熱議邊部高達最勁：



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Turn A在故事設定上是所有高達世界線的終點，Turn A本身亦是能重置文明的滅世武器，可藉由實質為納米機器的「月光蝶」系統將一切物質分解；而Turn A故事中的「黑歷史」就正是被Turn A月光蝶所毀滅的前文明。因此亦可理解為所有的高達、武器最終都被Turn A擊敗分解，因而一直以來Turn A都穩坐「最強高達」的寶座。

月光蝶

不過長江後浪推前浪，隨著高達作品增多，「納米機器」也已經不夠看頭，越來越來貌似能和Turn A一戰的機體出現：例如獨角獸高達可以操控時間「時光倒流」、00Q ELS可以量子化和空間跳躍不怕你的納米機器，G之復國運動的G-Self Perfect Pack的光子魚雷更加變態，將命中的一切都煙滅化為能量，還可以吸收該能量來發射下一波光子魚雷，實質永動的絕對滅世兵器。

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而如果不計以上那些和超能力沒什麼分別的「牛鬼蛇神」，V2AB則應是機體性能最強的高達，擁有「光之翼」推進系統能持續以亞光速巡航。但畢竟跨作品強度無法直接比較，除非富野由悠季、福井晴敏及其他高達作品的原作者出來給個說法，否則所謂強度大戰都是「口同鼻拗」，當茶餘飯後多個話題就好了。