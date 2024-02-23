艾爾登法環黃金樹幽影｜宮崎英高專訪談DLC開放條件、新裝與毒沼《艾爾登法環》大型DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》（Elden Ring Shadow of the Erdtree，之前坊間一般譯作「黃金樹之影」）發售日正公布，日本遊戲媒體「Fami通」就和遊戲製作人「宮崎英高」進行了一場訪問，提及許多DLC相關的內容和情報，以下整理訪問內容重點。



日媒專訪宮崎英高 暢談《黃金樹幽影》詳細內容

《艾爾登法環》DLC「黃金樹幽影」發售日正式公布，日本遊戲媒體「Fami通」和遊戲製作人「宮崎英高」進行了一場訪問，提及許多DLC黃金樹幽影相關內容和情報，以下整理訪問內容重點。

首先是關於DLC的開發方面，原來在《艾爾登法環》開發後期，即遊戲未上市之前，宮崎英高就已經開始構思《黃金樹幽影》，但實際開發則是到遊戲本體發售之後、且更新至穩定版本後才開始進行。而對比過去《黑暗靈魂》系列和《血源詛咒》等遊戲的DLC，宮崎英高認為這是FromSoftware有史以來最大型、內容最多的DLC。

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

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被問到DLC標題的含意時，宮崎英高指Erdtree即黃金樹，因此DLC的標題「Shadow of the Erdtree」直譯便是「黃金樹的影子」。然後宮崎英高續指最初公開的主視角圖裡面的巨樹並非是大家熟悉的黃金樹而是「影樹」；DLC的舞台亦非黃金樹所在的交界地，而是影樹所在「幽影之地」。

宮崎英高也表示此副標題還有一個隱藏的含意，但就沒有當場點破，而是希望玩家能在遊戲中自行發掘。https://www.famitsu.com/news/202402/22335199.html

宮崎英高也分享了進入DLC地區的方法，一如早前官方影片播出後玩家們的預測，需要到達「蒙格溫王朝」並擊敗Boss「鮮血君王蒙格」，然後就能經Boss房盡頭的繭進入「幽影之地」。不過除此之外還有一個條件，就是必須擊敗「碎星將軍拉塔恩」，才能進入DLC的幽影之地（因為在本篇中有方法可以不打倒拉塔恩就到達蒙格溫王朝）。

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至於DLC的劇情方面，宮崎英高則表示《黃金樹幽影》除了講述米凱拉的故事外，還包含了幽影之地及瑪莉卡女王的過去，因為幽影之地就是瑪莉卡與黃金樹的誕生地。而劇情的時間點和亦本篇相同，並非遙遠的過去或未來。玩家亦可以隨時在幽影之地和交界地自由出入，DLC的進度亦不會影響本篇的內容。

穿刺者梅瑟莫

作為DLC封面、一身紅色造型的「穿刺者梅瑟莫」的身份也正式公開，是被稱為「瑪莉卡之子」的英雄；不知道玩家還記不記得在挑戰「惡兆王 蒙葛特」時，cutscent動畫中顯示有6張椅子、並逐張椅子點名家族成員，而梅瑟莫所座的椅子亦和那些椅子相同，其人也和拉塔恩、瑪蓮妮亞是同格的存在。

被問及喬治馬丁有沒有參與《黃金樹幽影》的開發或劇情編撰，宮崎英高表示《黃金樹幽影》和遊戲本篇一樣，建立在喬治馬丁創造的神話與世界觀之下，從這個角度來看的話也不算是沒有參與，但就沒有直接由喬治馬丁編寫的劇情。

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追加大量新武器、新魔法

宮崎英高指《黃金樹幽影》的難度設定為和本篇後半相約，他特別提到就算玩家已經練到很高等級，也可能會發現部份Boss難以應付。不過他亦提到DLC和本篇一樣有豐富的自由度，玩家可選擇不同攻略方式，也有optional的Boss和強敵。

除了劇情、地圖和敵人之外，DLC也追加了多種新武器、魔法和戰技；單是武器已新增了8個種類（注意是「種類」，實際當然不止8款武器），既有的類型也追加了新武器。

「仙峰寺菩薩腳」的出現令不少玩家十分興奮。

宮崎英高還表示《黃金樹幽影》中有一個專屬升級要素，只在幽影之地生效：他表示該系統類似《隻狼》中的「攻擊力」；如果玩家發現某個敵人太難對付，可以先去探索其他地方，累積「攻擊力」或其他武器道具再來挑戰。或者也可以挑戰極限，限制自己不提升「攻擊力」來面對DLC中的各個敵人。

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至於在《黃金樹幽影》之後還會不會有其他DLC或是更新計畫（作為參考《黑暗靈魂3》有2個DLC），宮崎英高表示現階段沒有計劃，但亦表示這並不代表《艾爾登法環》已正式完結，自己並不想一下就斷言將未來的可能性都封閉。而在訪問的最後，宮崎英高表示未來還想再開發如《艾爾登法環》規模龐大的遊戲。

另外值得一提是在外國遊戲媒體eurogamer和宮崎英高的訪問中，宮崎英高明確表示在DLC中繼續有他最愛的毒沼，大家可以好好期待宮崎英高的善意。