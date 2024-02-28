蠟筆小新煤炭鎮的小白香港發表會｜小新 廣志 美冴配音員即場聲演｜將於今年5月推出的《蠟筆小新煤炭鎮的小白》最近舉行了遊戲香港繁體中文版的發布會，並請來了負責主角群「小新」野原新之助、爸爸野原廣志和媽媽野原美冴三位角色的配音員作嘉賓，更即場示範現場演繹遊戲台詞。



《蠟筆小新煤炭鎮的小白》香港發布會 全Game廣東話配音

不少香港人在小時候都有玩過《我的暑假》系列遊戲，雖然該系列已久未有新作，但2021年發售、由我的暑假製作人「綾部和」操刀的《蠟筆小新：我和博士的暑假 ～無盡的七日之旅～》就可說是其精神續作。

3年後遊戲開發團隊不負眾望為玩家帶來續作《蠟筆小新 煤炭鎮的小白》，香港版將提供廣東話字幕外，更會由本地《蠟筆小新》動畫原班配音人馬為遊戲提供粵語語音。

《蠟筆小新煤炭鎮的小白》

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今集的故事講述因為野原廣志工作需要長期出差，於是野原一家直接整家搬到日本秋田縣的一個小村莊暫住；但期間小新和小白卻坐火車穿越到一個不可思議的小鎮，一場夏日大冒險亦就此展開。亦因為有新舞台的關係，除了小新、小白、廣志、美冴、爺爺等經典角色之外，也會有多個新角色登場。

《蠟筆小新煤炭鎮的小白》攝影：陳葦慈

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電視動畫版三位配音員作嘉賓到場

遊戲在今日2月28日於Megabox舉行香港繁中版發布會，更請來了《蠟筆小新》香港電視版的三位配音員譚淑英（野原美冴）、黃志明（野原廣志）和王慧珠（野原新之助）作嘉賓登場。黃志明更表示在平常錄音工作的時候，其實都沒試過在錄音室裡三人齊聚，因此今次有齊野原家三位成員同時在場是非常難得。

左起：譚淑英、王慧珠、黃志明。攝影：陳葦慈

會上對三位嘉賓作了簡單的問答環節，問及他們對《蠟筆小新》系列的感想及配音工作上的趣事等；更請了三位配音員即場演示，現場演繹遊戲中的數個場景，可謂技驚四座，演技完全不輸日本的一線聲優。

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問及三位配音員對為遊戲錄音和平常有什麼不同時，三人均表示這款遊戲的節奏比卡通、劇情等較慢，不像劇集配音往往速度很快、情緒起伏大；相比遊戲中的語速就較慢，但亦需要更為準確的表達。

攝影：陳葦慈

而說到今集《蠟筆小新》遊戲配音時有什麼趣事時，譚淑英表示因為自己平常基本不玩遊戲，所以在錄音的時候，會不自覺地想像每句台詞對應的場景是什麼，例如一句台詞是「小白你怎麼弄得這麼髒」，就會想像一下到底小白是怎樣弄得這麼髒，在遊戲中又是以怎樣的方式來表現等。黃志明則表示因為遊戲的台詞已經送審完畢、無法再更改，令到自己在錄音時無法「爆肚」更改或創作台詞，忍得相當辛苦。

攝影：陳葦慈

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會上亦問到三位如何看待日本聲優和本地配音員之間的文化及被重視程度的差異；對此譚淑英表示因為日本是動畫生產大國，持續有大量新作品產出之下自然對配音的需求更高；而香港本地的動畫（或是需要配音的）製作則是非常少，行業規模差距之下按比例自然無法和日本比較。

黃志明則認為另一個原因是廣東話市場始終較小，加上即是母語為粵語的人亦有不少傾向收聽日語原版，產品的銷售對像人口遠不如日本。王慧珠則認為還有一個原因是本地配音員一般較為低調、較少在幕前成為人們關注對像或是公眾人物的欲望，比較集中在配好自己獲發的角色，因而並不像「聲優」那麼受歡迎。

攝影：陳葦慈

限定版特典內容豐富 價錢勁抵玩

同場也公布了遊戲的限定版，特典內容相當豐富，首先有頁的全彩中文美術畫集，然後有遊戲的數位原聲碟下載碼，收錄遊戲主題曲《磁場上的南與北》的黑膠唱碟，以及地圖、火車紙模型等等。此限定版只售538港元，這個價錢就能有如此豐富的特典內容是相當抵買。

遊戲預定在2024年5月2日推出，平台為Switch，遊戲普通版售價為378港元。