男士健康｜夏季男生要注意！醫生提醒：整天泡在泳池恐令睾酮大降

不少人都喜歡趁天氣炎熱到泳池游水。對此，有醫生就引述國外研究指出，游泳會降低男性睪酮的分泌，在含氯游泳池游泳的青少年，比起沒有游泳習慣的同儕，睪酮濃度降低的可能性增加了3倍以上，而關鍵就在於游泳池中的氯。



早前，台灣體重管理主治醫生蕭捷健在社交平台Facebook的專頁上分享睪酮對男性的影響。他指，睪酮對肌肉生長和修復有重要的作用，它可以促進蛋白質合成，幫助運動後修復肌肉、增強肌力。男性的睪酮濃度在25歲到30歲達到高峰，30歲後每年會減少大約1.2%。超過50歲以後，男性的雄性激素和雌激素都會下降，體脂平均每年還會增加約0.5%。

蕭捷健解釋，脂肪細胞本身會分泌雌激素，所以脂肪越多，雌激素就越高。而體內的脂肪組織越多，就會分泌出更多雌激素，讓睪酮受到抑制，造成份泌失調。在很多體脂肪高的男生身上，常常可以看到男性女乳症的現象。因此，男生減肥通常必須提升睪酮，並且減少雌激素。

游水會降低睪酮？

蕭捷健表示，游泳本身是很健康的有氧運動，但是會降低睪酮分泌的主要問題是「含氯的游泳池」。一份在2011年發表於《國際男性學雜誌》的研究，分析了361名青年的血清樣本，發現在含氯的泳池游泳會降低睪酮的分泌，和沒有游泳習慣的青少年比起來，在氯化游泳池游泳的青少年們，睪酮濃度降低的可能性增加了3倍以上。

「如果以減重為目的的話，游泳可能不是最好的選擇。」蕭捷健指，除了氯的問題以外，游泳後容易感到特別餓，這可能跟長時間泡在相對低溫的水中有關。他建議，游泳後選擇健康的食物，像是蛋白質、堅果或優格，這樣可以避免吃太多導致體重增加。

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４個方法提高睪酮水平！

1. 攝取蛋白質、脂肪和碳水化合物



日常飲食會影響睪酮以及其他荷爾蒙的水平。

攝取足夠的蛋白質可以幫助你維持健康的睪酮水準，並有助於減少脂肪，這可能也是有益的。此外，不斷節食或暴飲暴食可能會破壞你的睪酮水平。

因此，營養豐富、全面的飲食最好以未經加工精製的食物為主。蛋白質、脂肪和碳水化合物的健康平衡有助於優化你的荷爾蒙水平，並支持你的整體健康。

2. 增加維他命D攝取量



維他命D是一種微量營養素，在健康的許多方面發揮關鍵作用。儘管它很重要，但全世界仍有多達 10 億人缺乏營養。

一些研究表明，維他命D 水平較低可能與睪酮水平較低有關。此外，2017 年一項針對 102 名維他命D 缺乏症男性的研究發現，服用維他命D 補充劑可以提高睪酮水平並改善勃起功能障礙。

為了保持健康的維他命D 水平，請嘗試定期接觸陽光或考慮按照醫療保健專業人士的指導服用維他命D 的補充劑。

3. 獲得充足、安寧、高品質的睡眠



健康不單只靠飲食和運動，良好的睡眠對你而言同樣重要。

睡眠品質也可能對你的睪酮水平產生重大影響。事實上，一項針對 2,295 名青少年男孩和男性的研究發現，睡眠不足可能與睪酮水平較低有關。

理想的睡眠時間因人而異，但 2011 年的一項小型研究發現，每晚只睡 5 小時會導致睪酮水平降低 10%–15%。曾有一項針對男性長者的研究發現，睡眠時間延長至 9.9 小時與睪酮水平升高有關。相反，睡眠時間超過 9.9 小時則有可能令睪酮水平下降。

儘管有些人睡眠較少也能過得很好，但大多數研究建議每晚至少睡 7 小時。

4.注意飲酒量



酒精和睪酮之間的關係很複雜。有研究表明，過量飲酒會降低睪酮水平。飲酒後 30 分鐘內，睪酮水平可能會迅速下降。另外，大量飲酒亦會導致睪丸功能下降和睪丸萎縮。

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