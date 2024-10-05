在中醫學角度上，體質可分為「先天」及「後天」形成。「先天」體質指是來自父母基因遺傳。基於父母親的健康狀況，母親在懷孕期間的身心狀態而決定。「後天」體質是受到生活環境、習慣、飲食、情緒、疾病、藥物等不同因素的影響所形成的。



中醫體質學主要分為九種：

１. 氣虛型

２. 陽虛型

３. 陰虛型

４. 濕熱型

５. 血瘀型

６. 氣鬱型

７. 痰濕型

８. 特稟型

9. 平和型 (由於此型屬最穩定的體質，因此不作詳細）

（圖片：health.tvbs）

在中醫學角度上，除平和體質外，大部分人可具有不只一種的體質，它們可以是合併的。如「陽虛」體質人士有機會伴隨「氣虛」、「痰濕」的症狀；而「氣鬱」體質的人亦有機會伴隨「血瘀」的症狀等。

此外，體質是沒有特定的，它們能透過飲食、生活習慣，或中醫藥物的來作出調整及改變。因此，中醫師在診斷患者病症時，可從細微的生理狀況，對患者體質作初步的評估。

從出汗的情況 分析體質

排汗是人體機能的生理反應，透過排汗，我們可將身體毒素或不必要的代謝物，從毛孔排出體外。而排汗異常，中醫學上為「汗證」。汗證可分為「自汗」、「盜汗」、「黃汗」等。由於陰陽失調，引致皮膚結締組織疏鬆，汗液便會異常排出。

排汗量多寡

排汗量少：

有些人一年四季仍會穿著長袖衣物，他們不怕熱，甚至沒有出汗； 在寒冷冬季會怕冷，是由於體內津液不足，陽氣不足所引致，身體汗孔被寒氣堵塞，不能調節排汗，屬「脾虛」和「陽虛」體質人士。



排汗量多：

如坐著不動仍流汗不停，屬於「自汗」症狀。意思是人體在沒有外界環境的影響下，身體異常出汗，稍作活動，出汗情況則加重。常見於頭、臉、頸、胸或四肢等。症狀常見於「氣虛」體質人士。因氣不足，無法有效管理汗孔功能。



（圖片：TheCut）

排汗時間

夜間盜汗：

出汗情況主要在晚間時段，汗流浹背、身處在溫度較低的環境，汗水仍不自覺流出或睡覺時出汗。在中醫學角度上，屬於虛汗，是因體機陽氣不足，一般會出現在「陰虛」體質的人士身上。



（圖片：dreamstime）

汗的顏色

黃汗：

身體排出黃色的汗液，令衣服染上汗漬，並有異味。所謂「黃汗微腫皆濕熱」，常見於「濕熱」體質。切忌身體剛出汗就馬上洗澡，甚至以冷水沖洗，這樣會導致體內陽氣鬱滯，濕氣未能從毛孔排出，因此濕熱於體內及皮膚表層積聚，當濕熱積體過久，便會發為黃汗。



（圖片：OramiParenting）

從大、小二便狀況 分析體質

大、小二便是人體新陳代謝中排除廢物的主要形式，大便排泄受五臟功能調控，如五臟功能良好，排便也會正常。至於小便，是人體水液代謝的最後步驟，與脾、腎、大腸、小腸、膀胱等有密切的關係，所以，排便能反應身體五臟六腑的機能及氣血是否失調。

「氣虛」：

大便軟、呈水瀉狀。



「陽虛」：

大便軟、呈水瀉狀；小便清長，夜尿頻多。



「陰虛」：

大便乾燥、量少或便秘，排便感困難；小便量少色黃。



「濕熱」：

大便黏滯解不乾淨、或大便不成形而惡臭，以及小便色深。



「氣鬱」：

大、小便時顯得精神緊張，大便乾燥、量少或便秘，排便感困難。如大便稀爛，則是「氣鬱」和「濕鬱」並存的體質。「濕鬱」是「氣鬱」繼發的其他鬱滯，由於過度憂思氣結的情緒會傷及脾胃，令脾胃化水功能失調所致。



「痰濕」：

大便軟、呈水瀉狀。



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Source: HK01