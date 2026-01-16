飲食運動習慣一樣自己卻更胖？醫生：腸道菌群失衡 熱量吸收更多
一位32歲的上班族小陳最近發現，明明飲食和運動習慣都和同事一樣，他卻比對方多胖幾公斤。
他在近日的健康檢查中發現，自己腸道裏的細菌出了問題，是腸道中的「厚壁菌門」和「擬桿菌門」兩大菌群比例失衡，造成肥胖體質的隱形推手，這種失衡讓相同食物在體內吸收更多熱量，就像開啟「儲脂模式」。
腸道菌影響體重 科學證據說話
上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院王衛慶教授團隊在《自然醫學》期刊發表的研究，首次揭示中國青少年肥胖人群的腸道菌群組成。研究團隊發現肥胖人群腸道中「多形擬桿菌」的數量明顯下降，同時血清中谷氨酸含量顯著升高，兩者呈現反比關係。
動物實驗進一步證實，補充多形擬桿菌能降低血清谷氨酸濃度、增加脂肪分解和脂肪酸氧化，從而延緩體重增長。而接受減重手術的肥胖患者在術後三個月，腸道內下降的多形擬桿菌會明顯回升至正常水平。
適時補充益生菌 飲食運動相搭配
台灣嘉義大林慈濟醫院腸胃內科主任唐家沛醫師提醒有些肥胖患者經由補充益生菌後，透過代謝產物重塑腸道環境，也能有效達到抗炎和減輕胰島素抵抗的效果。不過除了特定益生菌的相關影響，仍需搭配低熱量高纖飲食和規律運動才更顯著改善。
目前市售益生菌產品的減重效果仍有限，唐家沛醫師強調需要透過均衡飲食、多攝取蔬果全穀等高纖食物，為腸道好菌提供養分，建立健康的菌相平衡。單純依賴益生菌補充劑並不能取代健康生活型態，熱量控制和規律運動仍是體重管理的根本之道。
