沾黏性肩關節囊炎｜中醫揭4大肩周炎成因　體虛/長期吹冷氣易引發

天氣熱冷氣吹過頭、肩膀僵硬別輕忽，若出現肩膀僵硬、夜間痠痛、手舉不起來等症狀，恐怕不是單純的肌肉疲勞，而是五十肩（肩周炎）找上門。



這種肩關節囊發炎導致的慢性病，在醫學上的正式名字為「沾黏性肩關節囊炎」，不只發生在中老年人，現代人久坐辦公、滑手機、缺乏運動，讓五十肩悄悄年輕化，醫師提醒，這疾病一旦發作，不只疼痛難耐，還會影響穿衣、洗頭等日常生活。

肩周炎4大類型成因（01製圖）

肩周炎不再是老年人專屬，現代人久坐辦公、缺乏運動易引發五十肩，以下是4大成因👇👇👇

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年齡只是五十肩的高風險因子之一！長時間維持同一姿勢，任何人都會患病

根據美國醫學資料庫StatPearls指出，「沾黏性肩關節囊炎」在一般人口中的盛行率約為2%至5%。雖然五十肩好發於40至60歲，但臨床上也發現不少年輕患者出現相關症狀。

台灣恩主公醫院中醫部主治醫師鄭傑元進一步指出，年齡只是高風險之一，任何年齡層都有可能發生五十肩，主要原因包括：長時間維持同一姿勢、運動傷害、外傷或手術後遺症，以及氣血不足、睡眠不足、壓力大等體質因素造成。

鄭傑元分享自己在臨床上遇到的一位32歲的男性室內設計師，他因為長時間熬夜畫圖，某天突然右手抬不起來、肩膀劇烈疼痛，起初誤以為是肌肉拉傷，經診斷為典型五十肩。後來這名患者藉由針灸與服用中藥治療數週後才逐漸改善，不過為了防止再次復發，他不得不重新檢視自己的工作與生活習慣。

中醫認為五十肩屬「痹證」 有4大類型成因

鄭傑元指出，「五十肩」在中醫屬於「痹證」，又稱「肩痹」或「漏肩風」，意指外邪侵襲、氣血運行受阻所導致的肩部疼痛與活動受限。根據臨床觀察，五十肩常見以下4大體質類型：

1. 風寒阻絡型

常見於換季或長時間吹冷氣後發作，風寒濕邪趁虛侵襲肩部，導致經絡受阻；患者多表現為肩膀痠痛、遇冷加重，活動受限。治療以溫經散寒、祛風通絡為主。

2. 氣滯血瘀型

症狀如刀割般刺痛、痛點固定、夜間加劇甚至痛醒，按壓有壓痛感。這類型類似「血流不通、經絡塞車」，治療以活血化瘀、疏通經絡為主。

3. 氣血虛弱型

表現為肩膀無力、易疲勞，勞累後加重，休息後會緩解，伴隨氣短、臉色蒼白等虛證。須補益氣血、強化筋骨。

4. 肝腎不足型

多見於年長者或體虛者，肩膀痠痛沉重，痠軟無力，伴有頭暈耳鳴、腰膝酸軟、手足冰冷等虛寒症狀。治療以補益肝腎、強筋健骨為主。

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針灸、中藥雙管齊下 居家運動復健為關鍵

鄭傑元說明，在五十肩的治療上，中醫強調「辨證論治」：風寒型需祛風散寒、血瘀型用活血化瘀、氣虛型則補氣養血，並搭配針灸與中藥進行調理。他進一步解釋，中醫重視個人化的調理，根據病人的體質和病情來診治。

透過針灸刺激肩部及周圍的經絡穴位，幫助活血化瘀，消除肩膀的疼痛和僵硬，常用施針治療的穴位有肩前穴、肩髃穴、肩髎穴。另外，依照病人「寒熱虛實」證型不同，選用不同藥物，如「風寒阻絡型」採用當歸四逆湯、羌活勝濕湯；「氣滯血瘀型」採用身痛逐瘀湯、當歸拈痛湯；「氣血虛弱型」採用八珍湯、黃耆桂枝五物湯；「肝腎不足型」採用獨活寄生湯、右歸飲。

鄭傑元補充說，除了治療外，居家運動復健對於五十肩病人也是相當地重要，鄭傑元醫師鼓勵病患每日花5到10分鐘進行溫和的運動，有助改善肩關節活動度，以及預防復發，像是鐘擺運動、毛巾操、手指爬牆等。

他也強調，五十肩最怕的是不動，而不是痛；許多病人因怕痛就完全不動，反而導致關節更僵、更黏，延誤治療時機。

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