頸痛｜上班久坐頸部又硬又痛？中醫教按3穴位緩解身體不適和疼痛

現代人經常需要長時間坐在辦公桌前工作，已成為日常生活的一部分。然而，這種長時間的久坐工作習慣，可能會引發各種身體不適和疼痛問題。根據International Journal of Occupational Safety and Ergonomics期刊研究指出，上班族疼痛前六名依序為頸、下背、肩膀、膝蓋、上背、手腕／手等。



頸部痛為上班族疼痛第一名

台灣易明中醫診所院長吳俊浩表示，上班族常長時間對著電腦工作，使得頸部長時間處於不活動的狀態，導致周圍肌肉持續發力，容易造成僵硬。長期下來，這樣的狀態會引起頸部酸痛感，並且使得脖子轉動變得困難，進而更容易發展成為頸椎痛的問題。

相關文章：低頭族頸部僵硬痠痛又頭痛已患病？一文看清頸椎反弓症狀治療方法

+ 11

按壓穴位緩解頸部疼痛

吳俊浩建議，電腦螢幕的位置要與視線水平，螢幕上緣要與雙眼的高度對齊，也不要偏向一邊，這樣就比較不會長時間低著頭或斜視，從源頭預防頸椎疼痛的發生。頸椎的弧度正確，讓身體處於舒適的狀態，「久坐族」每小時不要忘記離開電腦桌椅，舒展身體動一動或起身喝杯水，也可以按壓穴位緩解疼痛，一天內可用指腹或指節按壓來進行12次（每次約3至5分鐘），只要按壓到有痠痛的感覺即可。

1. 風池穴（足少陽膽經經穴）

位於後頸部，穴在項側，凹陷如「池」，為風邪易侵之處，也是治療風證之要穴，故名。位於後頭骨下緣的中點，向兩側延伸兩個指頭寬處，按壓此穴可以消除疲勞，緩解全身疼痛相當有效，尤其是頭痛、眩暈、頸項強痛。

風池穴（易明中醫診所）

2. 天柱穴（足太陽膀胱經經穴）

位於頸側，人體以頭為天，頸項猶如擎天之柱；項肌隆起如柱，穴在其旁，故名。後髮際底部，左右兩條斜方肌外緣凹陷處，按壓此穴可以促進頭部血液循環，改善肩背痛、頸椎扭傷、脖子僵硬。

天柱穴（易明中醫診所）

相關文章：頸痛｜長期做低頭族頸部不適？5招伸展運動遠離痠痛、頸椎長骨刺

+ 6

3. 大椎穴（督脈本經腧穴）

位於頸中央，「椎」原指一種捶擊工具，後因形似而用稱脊椎骨；脊椎骨中以第七頸椎棘突隆起最高，所以稱之為「大椎」，穴當其處，故名。頭部稍微往前傾，往頸部與背部交界處找並觸摸一凸出的最高點。按壓此穴可以升陽，益氣，退熱，補虛。改善頸項強痛，緩解頸椎疲勞的效果顯著。

大椎穴（易明中醫診所）

延伸閱讀：

有沒有骨質疏鬆在家花3秒就知道！骨鬆症狀有哪些？下背、頸椎痛竟藏危機

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

