瞓捩頸｜6個錯誤習慣害人反覆落枕　醫生揭8成患者用「這睡姿」

瞓捩頸（落枕）問題困擾著許多現代人！



台灣嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，反覆落枕與肩頸痠痛，多半並非壓力過大或睡太久，而是「睡姿不正確」與「枕頭高度不合」造成，建議這樣改善才能擺脫落枕問題。

6錯誤習慣導致反覆落枕、肩頸痠痛

顏韻珊指出，許多患者自覺「睡得很舒服」，但其實頸椎位置早已歪斜。長期下來不僅會落枕，更可能導致小面關節發炎、頸椎退化，以下是常見的錯誤習慣：

1. 枕頭太高或太低

導致頸椎整晚前彎或後仰，造成脖子痠痛、落枕。

2. 枕頭無法托住頸窩

肌肉整晚出力，產生肩頸僵硬、頭痛。

3. 床墊太軟

導致身體下沉、脊椎彎曲，引發頸椎及腰椎痠痛。

4. 床墊太硬

身體無法貼合，壓力點集中，造成翻身困難、僵硬。

5. 側睡枕頭太低

使頸椎側彎，產生單側肩頸痛、手麻。

6. 趴睡習慣

導致頸部旋轉90度，易急性落枕。

適合的枕頭高度能讓頸部放鬆不出力

顏韻珊提醒，最適合的枕頭高度是讓頸部落在自然、放鬆、不出力的位置。她建議仰睡時，枕頭下壓後高度約6至9公分，下巴略低於額頭，頸窩能被完整支撐，呼吸順暢；側睡時則以「肩寬」為準，讓頭、頸、脊椎呈一直線，若調整後仍不舒服，建議應檢查頸椎結構、活動度與肌肉張力。

趴睡落枕風險最高

顏韻珊表示，從脊椎保護度來看，仰睡最穩定、最平均分散壓力，側睡只要枕頭高度正確即可，而趴睡則是最不建議的，落枕風險最高。臨床統計中，高達8成反覆落枕者都有趴睡習慣。

頸椎求救訊號

顏韻珊提醒，若症狀反覆、越睡越痛，代表問題已不只是睡姿，可能是肌肉或小面關節發炎，甚至神經壓迫。她呼籲，若一個月內落枕2次以上、起床時脖子痛到無法轉動、疼痛延伸到肩膀、手臂或伴隨手麻、換過枕頭仍不舒服、平躺時更痛或有明顯頭痛，以及既往有頸椎退化、椎間盤突出、鞭甩傷病史，都建議盡早就醫。

頸椎問題往往是長期累積而成，越早檢查越能減少後續結構性損傷。

顏韻珊說，若影響睡眠或日常生活，應至復健科或骨科進行專業評估，以找出真正的疼痛來源。

