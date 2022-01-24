可持續發展｜80後律師心繫社會 與口罩品牌合作 構思口罩再生方案

疫情原因，口罩成為日常生活的必需品。據統計指出，全球在過去兩年消耗了至少一千一百二十億個口罩，而單是香港，每天便消耗四百萬至六百萬個。無法自然分解的廢棄口罩最終落到堆填區或遺棄於周邊環境，部分更會流入海洋，嚴重破壞陸上及海洋生態。然而，基於衛生問題，口罩回收方案一直不獲重視，發展也相當落後。有見及此，香港一名關心地球生態的80後律師，提倡口罩回收「大方向」，使口罩能夠以更可持續發展的方式，在保障人類健康的同時，也將對地球的傷害降至最低。



無法自然分解的廢棄口罩最終落到堆填區或遺棄於周邊環境，部分更會流入海洋，嚴重破壞陸上及海洋生態。（圖片：OceansAsia）

提出大方向 涉及回收物料及口罩生產商的參與

楊雅雯Jackie是一名律師，因為對過去兩年口罩所帶來的環境問題深感憂慮，一直尋找可以解決問題的方法，例如可持續回收囗罩物料的重用系統。透過參與國際青年商會香港總會SDG先鋒計劃，發現這個理念與來自社創及創科界的「masHker本土好罩™ 」口罩生產商兼品牌創辦人禤彥勳 Denis 的理念不謀而合，兩人繼而作出深入探討。

Denis眼見口罩在生產過程中不斷產生大量廢料，深感這些廢料應可被回收及轉換成原材料，將物料重用作生產其他產品。他認為現時流通在社區的已用口罩亦可以回收，經消毒後轉換成原材料，生產成其他產品。

一名韓國大學生利用經消毒殺菌後的口罩物料製成椅子。（圖片：Reuters）

最後兩人提出適用於香港的「建立可持續發展的口罩回收系統」，系統參考世界各地的成功例子，希望藉此減少口罩廢物、鼓勵本地口罩生產商參與、回收口罩物料重用、加強公眾教育、提升執法力度等，希望藉此減少口罩廢物對環境的破壞。

Jackie收集各國家在多個範疇下的成功例子，冀將經使用的口罩物料抽取，製成可用在建築或傢俬上的裝飾物料，將破壞環境的垃圾，變成有價值的產物。Jackie的團隊亦提倡「使用替代物料生產口罩」、「生產生物可分解口罩」、「口罩回收程序」及「教育大眾」等計劃，希望香港各界可以從中學習，使口罩的運用符合可持續發展的宗旨。

Jackie的構思絕非紙上談兵，在鼓勵本地口罩生產商參與前，她著手分析口罩生產過程、了解香港口罩使用現況、諮詢包括化學博士K Kwong及香港都會大學護理及健康學院林清教授在內的專家意見，並主動接觸多間本地口罩公司，以實際例子證明理論的可行性。

Jackie（右）和Denis（中）積極諮詢包括化學博士 K Kwong在內的專家意見，並主動接觸多間本地其他口罩公司，以實際例子證明理論的可行性。（圖片：K Kwong Facebook）

Jackie和Denis透過視像方式，與香港都會大學護理及健康學院林清教授討論理論的可行性。（圖片：受訪者提供）

團隊表現優秀 勇奪比賽所有獎項

Jackie以此構思代表城市女青年商會參加國際青年商會香港總會（JCI Hong Kong）舉辦的第二屆「SDG 先鋒計劃（SDG Pioneer Program）」。該會成立於1950年，為國際性領袖培訓組織「國際青年商會」120個成員之一，全球會員人數超過20萬。香港總會人數逾2,000名，分佈於21個分會。會員多為18至40歲的專業人士及青年企業家，是一群處事積極及具有遠大目標的青年社群。旗艦活動包括邁向第50屆的「十大傑出青年選舉」等，今年更會舉辦國際青年商會世界大會。

SDG先鋒計劃比賽為期八個月，共廿個參賽單位，各自提出可持續發展構思大計，並競逐「最佳可持續發展構思（Most Sustainable Idea）」大獎及其他獎項。經歷一連串的匯報、分析及即時問答環節後，Jackie的團隊得到多名來自商界和非牟利機構代表的認可，包括聯合國開發計劃署青年及公民參與事務專員Beniam Gebrezghi、香港管理專業協會人力資源發展管理委員會委員廖國泰先生， 社會企業研究院總幹事廖珮而女士等。

Jackie 團隊的匯報得到多名來自商界和非牟利機構代表的認同，其構思更在 Facebook 得到最多讚好。（圖片：JCI Hong Kong Facebook）

最後，Jackie的團隊獲選為本屆「最佳可持續發展構思」（Most Sustainable Idea）大獎的勝出單位；其計劃因在 Facebook 得到最多讚好而贏得「最喜愛可持續發展計劃大獎」（Most Favourable SDG Pioneer Project），她自己亦同時獲得「最優秀SDG先鋒（Most Outstanding SDG Pioneer）」的殊榮。

Jackie團隊的優秀表現使團隊勇奪比賽中的多個獎項，她十分感激曾協助及提供意見予此團隊的導師及人士。（圖片：受訪者提供）

國際青年商會旨在為青年人提供發展領導才能，培育社會責任感，提供商務發展及增進友誼之機會，冀能藉此締創建設性之改進，為全球社會發展作出貢獻。主要依循四大發展機會：個人發展、社會發展、國際關係及商務發展等各方面訓練會員，讓他們從實踐中學習，繼而提昇管理能力及經驗，訓練自己成為青年領袖。

JCI Hong Kong首次融匯CSV和SDG概念 創企業發展和環保雙贏局面

SDG先鋒計劃首次積極推動CSV概念，即「創造共享價值（Creating Shared Value）」。這個概念於近年逐漸盛行，已有不少企業將 CSV 融入業務發展當中。CSV主張讓企業利用自身現有的資源發掘新商機，提升盈利能力，同時能幫助解決社會問題，使企業和公眾都能達至雙贏局面。

CSV 概念主張讓企業利用自身現有的資源，發掘新商機並提升盈利能力的同時，又能夠幫助解決社會問題，使企業和公眾都能達至雙贏局面。不少企業十分樂意將 CSV 融入業務發展當中。（圖片：sharedvaluehk）

而SDG全寫是 Sustainable Development Goals，是聯合國於 2015 年頒布的 17 項「可持續發展目標」，涵蓋環境、社會、經濟等範疇。當時有 193 個國家同意在 2030年前，共同致力達成以下 17 項目標：

聯合國於 2015 年頒布的 17 項「可持續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）」。（圖片：聯合國兒童基金會）

口罩回收、物料重用和物料取代的構思，一方面能夠對口罩公司提出可持續發展的口罩生產方法，另一方面又能夠減輕環境污染問題，一舉兩得，充分彰顯CSV概念。該構思正是建基於第 12 個「可持續發展目標」，即「負責任消費及生產」，致力促進綠色經濟，確保可持續的消費及生產模式。

口罩是近年的生活必需品，可持續發展目標與我們的生活息息相關。Jackie正是在日常生活的觀察中得到啟發，並通過SDG先鋒計劃，令構思得以發揚光大。這是JCI Hong Kong第二年舉辦這個計劃，有興趣的人士可以留意該會的Facebook及Instagram專頁，以獲取最新資訊。