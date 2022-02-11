口罩肌｜可能是玫瑰痤瘡徵兆？新一代技術同時去紅絲兼去黃美肌

面對近期的疫情惡化，大家的防疫意識又重新提高，有專家更提倡帶雙重口罩。口罩戴得越緊密，變相皮膚所受的刺激更為加劇。臉部皮膚經常與口罩磨擦會變得乾燥，除了會令暗瘡情況惡化之外，亦會令臉部出現敏感和泛紅情況。臉部長期泛紅，甚至脹紅，以為是代表健康的「臉色紅潤」？事實上，這有機會是玫瑰痤瘡等血管病變的徵兆。本文將講述臉部泛紅的潛在風險，並分析新一代 excel V+激光儀器的療效，包括其他激光儀器不能有效處理的「泛黃」情況。



臉部長期泛紅，以為是代表健康的「臉色紅潤」？事實上，這有機會是玫瑰痤瘡等血管病變的徵兆。（圖片：Pinterest）

泛紅或意味血管增生 嚴重可致玫瑰痤瘡

臉色紅潤應是健康的象徵，但如果泛紅的情況不自然，甚至是脹紅，細看皮膚下有一絲絲血管的話，這種情況便可能屬「血管增生」。血管增生即是皮膚下產生多餘的微絲血管，這些多餘的微絲血管對身體運作並無作用，反而會對皮膚造成多種壞處。

當皮膚受到刺激，例如口罩磨擦、冷氣間的空氣微粒等，這些微絲血管便會使皮膚變得敏感、乾燥及薄弱，從而增加炎症發生的機會；當炎症出現時，除臉紅情況無法減退之外，更會為各種血管病變埋下「計時炸彈」，導致玫瑰痤瘡。

而且，如果臉上有暗瘡、色斑等，這些微絲血管會為這些皮膚瑕疵提供養份，令暗瘡或色班更頑固、難以清除，暗瘡痊癒後亦容易留下紅印、啡印。當這些微絲血管持續增生，甚至變得更粗大時，更會浮現到皮膚表面，影響外觀。

微絲血管會使皮膚變得敏感、乾燥及薄弱，增加炎症發生的機會，更會為各種血管病變埋下計時炸彈，導致玫瑰痤瘡。（圖片：Canva）

excel V+解決皮膚泛紅 杜絕病變潛在風險

一旦發現自己或身邊親朋是「臉部泛紅」的一份子，應如何處理，及早拆除計時炸彈，以免患上玫瑰痤瘡？接受excel V+激光療程是有效的治療方法，excel V+激光儀器針對皮膚的血管問題和相關的血管病變，不需要服藥或開刀做手術，輕鬆簡單就可以解決問題。

excel V+是一項專利技術，能夠清除皮膚表層至基底層的多餘血管。激光能量穿透皮膚表層後，血管中的血紅素會吸收激光能量，能量轉換成熱能並利用熱效應，收縮指定血管的結構，破壞血管壁，使血管凝結後凋亡，再隨新陳代謝排出體外。激光能量只會瞄準指定血管，並不會傷及周遭的皮膚組織。

透過這種治療方法，皮膚泛紅和敏感等情況可得以解決，而且能消除臉上的「千年紅印」、杜絕令暗瘡和色斑死灰復燃的根源，並大大減低玫瑰痤瘡形成的潛在風險。而且，由於 excel V+技術能夠清除皮膚下的多餘血管，因此同時能夠用於治療玫瑰痤瘡以及出現在臉部以外的其他血管病變，例如輕微的靜脈曲張。

由於 excel V+技術能夠清除皮膚下的多餘血管，因此同時能夠用於治療玫瑰痤瘡以及出現在臉部以外的其他血管病變，例如輕微的靜脈曲張。（圖片：Shutterstock）

嶄新「綠光」技術同時改善泛紅、泛黃 療程後無恢復期

由COSMED引入最新一代的excel V+激光儀器，不單能量更高、更穩定、更集中，加上儀器附有兩個嶄新技術治療頭，其中俗稱「綠光」的「Green GenesisV™ 532nm」治療頭具備多項優勢。

許多人都曾經撞瘀，有沒有發現當瘀青消退後，該部位的皮膚會輕微泛黃？這是由於撞傷後所形成的血塊，分解後引發的「色素沈澱」所引致的「泛黃」問題。加上由於大部分亞洲人都是黃種人，皮膚自然地帶有不同程度的啡黃色素，所以看上去皮膚會泛黃。而其他激光儀器所沒有的excel V+「綠光」治療頭，正正能夠有效處理及針對亞洲人皮膚色素的不同，及血管分解所引致的泛黃問題。

「綠光」治療頭能夠針對血管分解所引致的泛黃問題，而且有刺激膠原增生的附帶效果，令膚質有所提升。（圖片：Getty Images）

除了可以針對亞洲人的泛黃膚質，excel V+更有刺激膠原增生的附帶效果，令療程過後不但能改善泛紅、泛黃問題，膚質亦會有所提升。此外，這款治療頭不會引起皮膚紅腫，療程後亦無需恢復期。

第二款治療頭是「532NM DERMASTAT」，以微細筆型設計，能夠更集中處理臉部和全身較細緻部位的血管和色素沉著，療效出色。

新一代excel V+可以針對更廣闊的光圈及多功能的治療，對患者而言有更快捷、更舒適的體驗。這是我於每日的診治中，都會用到的既可靠又穩定的儀器。 美國皮膚科醫生E. Vic Ross, MD.

專業醫美團隊 高能量療程更安心可靠

COSMED由擁有超過二十年醫美經驗的醫療團隊組成，提供安全而專業可靠的醫學及美容療程。excel V+技術涉及高能量，而 COSMED 以專業醫美中心形式運作，與一般美容中心不同，療程均由資深治療師執行，因此顧客可以更安心。療程完成後亦有醫護團隊成員提供跟進服務。

COSMED 推出的「雙效激光膚質修復療程」便是採用最新一代的 excel V+激光技術，同時具備「去紅血絲」及「去黃」兩大療效。立即透過01 Mall預約療程，更可享 $1,080 的體驗價。

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