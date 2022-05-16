醫師Easy 2周年｜會員專享四重激賞　送超過800份精選禮物

作為全方位醫療保健資訊平台的「醫師Easy」，將於5月21日正式踏入兩周年。隨著平台發展漸趨成熟，月活躍用戶已超過26萬，總瀏覽量突破1,000萬大關！除了中、西醫預約服務外，來年更計劃推出更多元化的功能，貼心關懷大眾內外所需。同時會繼續與不同專科醫生及醫療機構緊密合作，一同致力分享最新、最豐富的保健資訊及推廣健康生活方式。

為了感謝大家的衷心支持，醫師Easy將於5月中舉辦不同的送禮活動，送出逾800份精選人氣禮品。立即下載醫師Easy手機應用程式，登記成為新會員，獨享專屬限定福利。

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第一激！2周年迎新激賞 新會員送Craftholic精品

在2022年5月16日至6月5日期間，下載醫師Easy應用程式，免費登記成為新會員；即可獲得人氣Craftholic「奸夫」精品乙份(三選一)，包括藍白抱枕 (價值$268) 、彩虹抱枕 (價值$268) 或毛巾套裝 (價值$218)。每款各有100個名額，先到先得，送完即止；醫師Easy將於活動完結後，透過電郵通知成功登記的新會員領取禮品。

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第二激！2周年預約激賞 完成應診用戶可獲額外獎賞

為滿足港人與日俱增的醫療服務需求，醫師Easy於去年已強勢推出預約中、西醫功能，方便各用戶於指定時間就診，省卻不必要的輪候步驟。於2022年5月16日至6月5日期間，首50位成功預約中醫並完成應診的客戶可獲得Moonwell湯包乙份 (隨機送出)，而首100位成功預約西醫並完成應診的客戶可獲得包括Craftholic「奸夫」毛巾套裝 (價值$218)。完成應診後，醫師Easy將會透過Whatsapp 訊息通知領取獎賞。

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第三激！2周年購物激賞 嘆Spa、做體檢送「奸夫」

於2022年5月16日至6月5日期間，購買指定美容療程、體檢套餐或中醫調理計劃，即送Craftholic「奸夫」充電器 10000mAh (原價：$265)、飯盒 (原價$178)、保溫水壺 (原價$280) 或毛巾套裝 (原價$218)，上述禮品四選一，名額共有200個，先到先得，送完即止。



➤莊柏醫療｜《55項精選健康檢查》$560

➤承治堂｜《新冠肺炎康復者診症計劃—4次中醫門診／網診及28天藥物》$1,500

➤足怡莊理健中醫｜《75分鐘針灸三合一痛症治療》$498

➤Leciel Medical｜《HPV病毒基因檢測（33項）》$1,800

➤COSMED 醫療中心｜《變頻超聲波嫩膚保濕療程》$498

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第四激！2周年健康激賞 新舊會員皆可參與贏巨獎

醫師Easy 2周年健康激賞將送出過百份豐富禮物，在2022年5月16日至29日期間，用戶可到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答簡單問題並寫下「未來一年期望醫師Easy能為您帶來什麼資訊」；被選中的參加者即有機會贏取獎品。活動之條款細則及得獎資格請參閱醫師Easy手機應用程式。

大獎 (名額30位)：Y's Experts 日本醫療級養生儀及醫療級高端修身王 (總值$2,580)；



二獎 (名額20位)：Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍 + 2 節個人健身教練指導課程 (價值$2,344) ；



三獎 (名額20位)：Craftholic「奸夫」精品一套四款及抱枕一套兩款 (總值$1,510)；



四獎 (名額50位)：Craftholic 1.5升保溫壺 (價值$280)；



五獎 (名額50位)：Craftholic 保溫飯袋連飯盒 (價值$178)；



五獎 (名額20位)：梵美樂 2IN1長效防蚊蟎蚤蟲浸洗液 300mL (價值$118)；



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而首1,000位參加者更可獲得1,000「01積分」，賺到的積分除了可在01會員專區內兌換各式各樣吃喝玩樂的獎賞優惠，更可於「01mall」購物時當成現金使用，每100分「01積分」抵銷$1，以優惠的價錢入手心頭好。

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更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！醫師Easy保留活動最終決定權。