灰甲｜變色增厚只能忍受?新式光療助殺菌　每日7分鐘改善灰甲改觀

香港天氣潮濕，特別是現在潮濕季節，相對濕度長期超過90%，不只衣服難乾，更影響皮膚和身體狀態。濕暖的天氣容易滋生細菌，其中由真菌感染引起的灰指甲（灰甲）是在香港頗常見的問題。灰甲困擾不少人，市面上治療灰甲的藥物、藥膏和藥水琳瑯滿目，在選擇治療方案時須考慮多個因素。而且灰甲治癒後不等於指甲會馬上變回漂亮，因此需要採取其他方法來促進指甲回復美觀。隨著醫療技術進步，市面上除了常見的治療灰甲方法外，也出現了新型的光療機，快至每日7分鐘即可有效幫助灰甲改善外觀。



灰甲困擾不少人，市面上治療灰甲的藥物、藥膏和藥水琳瑯滿目，但治癒後不等於指甲會馬上變回漂亮。（圖片：Shutterstock）

外用藥物適合輕微病情 磨甲以加強藥物滲透

灰甲的正式醫學名稱是「甲癬」，是由於指甲受真菌感染而變得混濁及失去透明感，顏色變黃、灰、啡、甚至是綠色，而且會增厚、容易碎裂，並出現掉屑的情況；嚴重時指甲更會變形，甚至甲床分離。

目前治療灰甲主要分外用藥物和口服藥物，適用於不同程度的病情和患者的個別情況。由於指甲是由超過二十五層的硬角質細胞堆疊而成，加上患灰甲後，指甲會增厚，所以使用外用藥物時，通常都要按照藥品使用指引和醫生的指示，先將指甲磨薄，使外用藥物能夠滲透患處，確保藥效。而且磨甲可清除壞死的指甲，進一步增強藥物吸收，同時還可以刺激指甲生長，加快療效。

使用灰甲外用藥物時，通常要先將指甲磨薄，使外用藥物能夠滲透患處，確保藥效。（網上圖片）

不過整體來說，外用藥物的療效較口服藥物低，治療時間較長，而且對於較嚴重的病情或需要同時使用口服藥物。口服藥物是指抗黴菌藥物，適用於較嚴重的病情，例如數隻指甲同時受到感染、甲面超過一半的面積外觀不正常、指甲厚度大於2mm等。不過，口服藥物經常伴隨噁心、腹痛、腹瀉、腸胃氣脹、頭痛、紅疹等副作用。而且口服藥物會對肝臟造成嚴重負擔，並不適合肝病人士，一般人亦不能長期服用，否則會影響肝功能。在療程開始前、中、後期亦需要驗血以監測肝功能。

口服藥物會對肝臟造成嚴重負擔，不適合肝病人士，一般人亦不能長期服用，否則會影響肝功能。（圖片：Shutterstock）

而且口服藥物可能會令部份人士腸胃不適或過敏。此外，如果患者正在服用其他藥物，灰甲的口服藥物便有機會與其他藥物產生交互作用，影響兩者的療效，甚至導致健康受損。

治療灰甲過程漫長 指甲回復美觀需靠光療

治療灰甲的過程相當漫長，可能數以年計，患者必須有耐性，而且不能半途而廢，否則會影響療程，甚至增加復發風險。一般而言，手指甲痊癒需時至少六個月，腳趾甲則需時九至十二個月。

但由於指甲生長速度緩慢，灰甲所引致的指甲變色、增厚甚至變形情況需要經過數個成長周期才能徹底消退。要令指甲完全回復正常，難以單單依賴指甲自身的復原能力，所以患者在治療期間或痊癒後可同步使用光療機，加快指甲恢復進度，及早脫離惡夢。

灰甲所引致的指甲變色、增厚甚至變形情況需要經過數個成長周期才能徹底消退，要指甲完全回復正常，難以單單依賴指甲自身的復原能力。（圖片：luxst）

激光清除真菌 非藥物方式改善灰甲外觀

來自英國的「Nailit療潔灰甲光療機」採用新一代紅外線及藍光技術，以低能量激光光療技術(LLLT)穿透指甲，直達深層，科研實證能有效潔淨指甲，清除真菌，以非藥物方式改善灰甲外觀，並有效維持指甲的美觀度，可作為後續治療和保養方法。

Nailit採用的是 905 納米紅外線激光及 470 納米藍光，協同提供治療、抗菌及抗炎效果，深入甲床(10-15mm)抑制灰甲真菌孢子的生長，並提供ATP能量激發患處自身治癒能力，加速指甲再生循環。大部份人在使用時不會有任何感覺，少部份人則會有輕微的暖和感。Nailit 是1M類安全的激光設備，在激光安全分類七個等級當中屬第二，所產生的激光安全而有效，就連孕婦都可放心使用。

Nailit 的用法簡單，患者只需將手指或腳趾前端置入 Nailit 光療機，輕輕夾著指甲部分，啟動光療程序。治療時間因人而異，視乎年紀、感染程度等因素，一般每天使用七分鐘，大約三至六個月便能明顯改善指甲外觀。機身細小輕巧，以USB充電，方便攜帶；而且設有雙層活動調節，能舒適地貼合不同大小粗幼的手指和腳趾。

▼常見問題▼



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Nailit 療潔灰甲光療機能有效令指甲回復美觀，使灰甲患者無需過份依賴藥物或藥膏，減低副作用的影響。不過，真菌存在於日常環境中，所以灰甲是有機會復發，因此當患者痊癒並重獲好看的指甲後，也要緊記保持良好的衛生習慣，並持續護理指甲和趾甲，避免再次受到感染。

科研實證「Nailit 療潔灰甲光療機」能有效清除指甲真菌，改善灰甲外觀，並有效維持指甲的美觀度。（圖片：metrohitpicks）

Nailit療潔灰甲光療機符合嚴格電子電器類及激光設備規格：



-EN60335-1:2012 家用及類近電器安全及一般規格要求

-EN60335-2-23:2003 家用及類近電器安全規格(皮膚及頭髮護理產品)

-EN60335-2-27:2013 家用及類近電器安全規格(紫外線及紅外線皮膚接觸產品)

-IEC60825-1:2014 激光產品安全規格(符合FDA低能量激光豁免指引)

EMC電磁相容性測試規格：



EN62233:2008, EN55015:2013, EN IEC 61000-1-2:2019, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009

注意事項：



*使用激光設備時，請避免直視儀器光療發射表面，以免眼睛受損。

*使用設備前請先細心閱讀包裝隨付產品使用說明，並嚴格遵守產品使用程序，不應使用設備作其他用途。

*18歲以下兒童應在家長陪同下使用。

*如於使用設備48小時內出現不適副作用(如痕癢難當)，請即時停用設備，並盡快諮詢醫護人員意見。