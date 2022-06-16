【2022父親節派分】關注爸爸健康　即玩問答遊戲免費送護腰枕

爸爸作為一家之主，每日辛勤工作「擔起頭家」，身體容易會有勞損，導致腰酸背痛，加上步入中年，機能逐漸衰退，亦有不少健康問題需要面對，包括三高、糖尿病、心血管疾病等。父親節將至，除了花心思選購小禮物慶祝外，不妨趁機關心一下爸爸的身體健康。醫師Easy特意為大家準備好「爸爸健康指南」，由6月16日至23日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條文章相關問題，首619位參加者不單可獲得619分「01積分」；更有機會得到免費毛毛護腰枕乙個。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【爸爸的健康指南】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首619參加者可獲得619分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



而第50、100、150、200、250、300、350、400、450、500位參加者更可額外獲得毛毛護腰枕乙個（原價 $298）。



爸爸健康指南！由改善日常生活習慣做起

步入中年的男性，身體開始容易出現小毛病，如脫髮、糖尿病、高血壓或脂肪肝等；所以在飲食和醫療保健方面更要多加留意。關心爸爸健康，幫助他由改善日常生活習慣做起。

脫髮往往與「腎氣不足」有關，想改善問題，可參考中醫分享的養腎小貼士，更附有適合不同證型的湯水食療。

➤【中醫教室】腎虧非腎病=不舉？6大成因食療穴位補腎多吃黑食物

根據衛生署的資料顯示，糖尿病是香港十大頭號殺手之一，超過一半登記死亡個案為男性。要控制血糖，日常可多吃10款低GI值蔬果，及按壓2個穴位可幫助疏通經絡。

➤糖尿病｜2大穴位助通肺氣降血糖！日專家推介10款必食預防蔬果

高血壓雖然十分普遍，但長期置之不理，後果可大可小；會增加中風、心臟衰竭、腎衰竭等疾病的風險。預防和控制高血壓可從飲食入手，不妨為爸爸親手5款簡易早餐，不單能有助維持一天的能量所需，更可以降血壓。

➤高血壓｜早餐食蛋香蕉5種食物減心臟病風險？降血壓乳酪要選這1款

食得不定時、不節制是很多港人的習慣，這亦導致脂肪肝成為本港常見的都市病，嚴重甚至可惡化成肝癌。如果爸爸開始中年發福，就要多加留意；點擊下文連結了解脂肪肝成因及高危體質，更有中醫師推介的湯水食療幫助預防及改善。

➤脂肪肝｜食不節制百萬港人患脂肪肝 兩湯水助預防邊類人忌飲用？

要預防疾病，最好定期做健康評估；但坊間的體檢套餐琳瑯滿目，難以選擇。其實涵蓋項目並不是越多越好，而針對男性的身體檢查最基本須包含些什麼呢？按下列連結了解更多相關資訊，為爸爸挑選最合適的服務，以免忽略了真正需要之外，還白白浪費金錢。

➤身體檢查2022｜多個體檢中心及醫院體檢合集 附價錢及服務比較

實用禮物推薦 為父親送上心意

除了派分活動外，醫師Easy都明白大家每年為挑選禮物費盡心思，所以以下推薦3款超級適合爸爸的實用之選作參考。使用「01積分」於「01mall」購買父親節禮物，更可直接扣減最高達50％的價格，詳情請見下文！

如果爸爸經常需要彎腰蹲下搬抬重物，膝蓋容易損耗。節亮的「MR紅外線熱敷護膝」，設觸控式面板方便操作；內置3檔振動按摩，加上立體環線式氣囊，助膝蓋部位肌肉釋壓放鬆；更有加熱及紅光模式祛除關節濕氣，有效舒緩關節痛。

➤節亮｜《MR紅外線熱敷護膝》父親節優惠價 $668。

想爸爸身體更健康，不妨為他選購一些合適的營養補充品。「Qivaro 血壓寶」含有維他命B，可有效維護血管彈性；大蒜素則有抗菌功效，可降低膽固醇、甘油三酯和脂蛋白以及抗腫瘤。

而橄欖葉，山楂都是強力抗氧化劑，清除血管自由基，也能加強心臟動脈血液流通。木槿花獨特的涼血和清熱功效，能夠起到降低血壓的作用。每日補充1-3粒，不單能預防心肌阻塞，中風；更可舒緩由高血壓所引致的胸悶，頭痛頭暈，焦慮等症狀；現更有75折優惠。

➤《Qivaro 血壓寶》75折優惠價 $435。

面對爸爸不再年輕的容顏，作為子女亦意會到他會隨著年齡漸長而退化。想延緩衰老，當然要從內在調理做起。「NMN MAX」能夠迅速提升體內一種關鍵性的輔酶-NAD+的水平，有效抗衰老，增強身體機能，使細胞保持活力，改善記憶力衰退、睡眠不足等症狀，幫爸爸由內而外逆轉年齡。

➤修身堂｜《NMN MAX - 60粒》 $1,480。

獨家體檢優惠 深入了解爸爸身體狀況

糖尿病和脂肪肝是中老年男性最常見的疾病，尤其是平日愛吃精緻澱粉及高熱量的食物、又有飲酒習慣，加上缺乏運動的話，對健康構成的風險更高。趁著父親節，不妨了解一下爸爸的身體狀況，為他選購合適的體檢套餐，以便及早預防上述疾病。

高血壓及糖尿病初期並沒有明顯徵狀，往往令患者延誤求醫；不少患者更在出現併發症後才發覺，最終錯過治療黃金時間，因此必定要及早開始預防。莊柏醫療提供的「42項進階高血壓及糖尿病檢查」，項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等，只需三個工作天就有報告結果；如果家族有糖尿病史，就更應盡快進行體檢。

➤莊柏醫療｜《42項進階高血壓及糖尿病檢查》$980。

不少男性都有中央肥胖的問題，除了容易引致脂肪肝，更會增加心臟病、甚至患癌的風險。加上即使肝臟發生病變，身體亦不會出現明顯症狀或疼痛；因此，必需定期接受健康檢查以了解身體狀況，避免延誤求醫。

➤莊柏醫療｜《18項肝臟健康檢查組合》$1,500。

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