牙齒健康｜可以保住隻牙? 杜牙根以外的選擇—— 恆齒活髓治療

香港人大都對「杜牙根」這個名詞耳熟能詳，亦不希望需要在自己身上做這治療。「杜牙根」即傳統的根管治療，意思是將受感染的牙神經全部清除乾淨，並徹底消毒牙髓腔（包括牙冠髓及牙根管髓部分），之後放置藥物及醫學物料填封，再修補牙洞，減少細菌復發滋生而引致炎症、痛症等問題。



陳思昕牙科醫生表示，近年醫學界出現了一種新技術：「活髓治療」，有機會取代「杜牙根」去解決相關問題。

「活髓治療是用於保留牙齒的一種治療方法。」陳醫生表示，「通常牙齒在經歷創傷、蛀牙或深度補牙後，就有機會出現牙根發炎的情況。一旦蛀牙嚴重至不可逆轉的時候，就要考慮杜牙根或拔牙。但如果發炎未達到不可逆轉的程度，則可考慮進行活髓治療，而無需杜牙根。」

「活髓治療」的關鍵包括：

1.需要使用專業顯微鏡進行操作。



2.相關牙醫是否有足夠技巧即時封好牙洞，避免感染。



3.相關牙醫對物料的選用。

有經驗的牙醫，會採取比較創新的合成生物材料作為牙齒填充物，讓其直接與牙髓組織接觸，從而刺激天然幹細胞群體對牙髓組織和周圍牙本質進行修復，使之再生。



陳醫生指出，「活髓治療」最大的好處是可以保留牙神經的活性，有助最大程度地保存牙齒的原生組織。「傳統上，活髓治療是用於針對乳齒或牙腳未完全發育完成的牙髓，進行治療，而不會用於牙腳已經發育完成的成年人身上。但近年來隨著技術進步，開始有不少研究把活髓治療在恆齒上採用，盡可能為病人的牙齒保存健康的神經線。」

她提醒，「恆齒活髓治療」屬於一項新技術，暫時未有多年的臨床研究數據支持，亦不是大部分牙醫會選取的方案，實際情況需由個別牙醫作最終判斷。

「事實上，並非所有牙齒都適合接受這個嶄新的治療。大部分已被嚴重感染或有嚴重痛楚的牙齒，有很大機會還是要杜牙根才能徹底解決問題。即使病人被判斷為適合做恆齒活髓治療，完成治療後仍有一定的復發風險。如果牙齒完成活髓治療後仍無法自癒，出現後續感染壞死，那麼最後也只能選擇杜牙根，以避免情況進一步惡化。」陳醫生說。

因此，建議病人在進行治療前，先向提出方案的醫生詳細了解風險及之後衍生出來的跟進等情況。如有任何問題，請諮詢你信任的家庭牙醫。