暗瘡｜炎夏暗瘡好困擾？ 醫生同你拆解外用A酸、口服A酸功效

香港漸踏入炎夏季節，不少人的油脂分泌漸趨旺盛，暗瘡（青春痘）困擾不少人。治療暗瘡有多種方法，A酸是近年常用治療藥物之一，有分為外用和口服類別，以下由皮膚科專科醫生劉顏銘拆解。



皮膚科專科醫生劉顏銘指出，暗瘡的主要成因是毛孔閉塞、油脂分泌過剩、痤瘡桿菌滋生和發炎因子活躍等。而以下幾點是暗瘡人士必須注意的：

暗瘡3大注意

1.除了面部外，胸口和背部都可以長暗瘡，一旦處理不當，容易留下暗瘡印及疤痕。



2.若女性暗瘡患者同時出現經期不規則、肥胖等症狀，應和醫生商議，是否和卵巢多囊症等內分泌問題有關。



3.早期的暗瘡會出現黑頭、白頭粉刺，而後期暗瘡則會出現丘疹、膿疱、結節，甚至出現囊腫性暗瘡。



劉顏銘醫生指出，暗瘡治療方法視乎暗瘡嚴重程度，如屬輕微暗瘡，可考慮外用過氧化苯、外用A酸、外用杜鵑花酸或外用抗生素等。「外用A酸是治療暗瘡的第一線藥物，可以溶解角質層，改善毛孔堵塞，去除粉刺和抑制發炎。較常用的是第三代A酸Adapalene，它相對於傳統第一代A酸的刺激性較小。而近年亦推出第四代A酸Trifarotene，主要針對皮膚內的A酸受體，對於中度面部及身體發炎和非發炎暗瘡都有效。」

但她提醒，外用A酸有機會局部刺激皮膚，導致皮膚泛紅、乾燥、灼熱感及光敏感性。而中度或嚴重暗瘡，可考慮口服藥物。

「例如中度暗瘡可考慮口服四環素類抗生素，或口服避孕藥治療（只適用於女性）。口服抗生素能有效抑制痤瘡桿菌滋生，並有消炎作用，服藥療程可能需要1至6個月或以上不等。」

如屬嚴重暗瘡，尤其是對口服抗生素治療反應不佳的患者，便可考慮口服A酸 Isotretinoin控制病情。劉醫生表示，「口服A酸能有效減低毛孔閉塞、減少油脂分泌，但有機會造成皮膚乾燥、影響血脂等副作用，孕婦或短期內計劃懷孕的女士不宜使用。女士須於用藥期間及停藥後3個月內避免懷孕，否則藥物會影響胎兒發育。」

過往研究顯示，若累積足夠的口服A酸治療劑量及治療時間，有機會根治暗瘡。皮膚科醫生一般建議累積總劑量達120 -150 mg/kg的療程，以減低療程結束後暗瘡復發的機會。雖然口服A酸療程有高達80%根治暗瘡的成效，但是仍然有約20%的患者有機會於兩年內暗瘡復發。