頸無力「起唔到床」？ 頸椎間盤突出影響大 痠痛恐沿神經線擴散

對於「椎間盤突出」，一般人較多認識可能是「腰椎間盤突出」，但其實隨著「低頭族」有增無減，「頸椎間盤突出」正愈來愈多並且年輕化。



我們的頸椎一共有七節，和整條脊椎其餘部分一樣，每一節之間都有椎間盤連接。椎間盤是一種非常強的軟組織，功能是將每兩節頸椎連繫在一起，加上周邊肌肉和筋腱的幫助，令頸椎可以垂頭抬頭、左右轉動等自由活動。

正常來說，頸椎間盤突出最常見的成因是椎間盤開始老化，這本來是年紀漸長才會出現的情況，但近年逐漸多年輕人士患上，因為頸椎間盤突出主要的成因其實是「垂頭」。我們可以想像自己的頸就是一條吊臂，它要承托一個人頭的重量，大約相當於一個保齡球，即十二、三磅左右。但這只是保齡球和吊臂都維持在自然的位置和角度時的重量，一旦保齡球的位置需要吊臂傾斜至某一角度來維持承托，即好比我們玩手機時垂頭，頸椎需要承托的重量便會大大增加。

當以上情況持續，頸椎關節便會開始勞損及加速退化，失去柔韌性，甚至會出現變形。若情況再不改善的話，椎間盤便有可能在某個受壓的位置或缺口向外突出，形成頸椎間盤突出了。

頸椎間盤突出的影響

1. 突出的椎間盤有機會壓著周邊的神經線及組織，引起發炎。



2. 初期症狀近似肩頸背痛，肩膊肌肉痠痛繃緊，頭部轉動時感覺不適。



3. 痠痛會由頸部伸延至整個肩膊甚至手臂。如果不適當處理，神經線受壓會愈來愈嚴重，發炎也會愈來愈嚴重。



4. 有機會出現手部麻痺，甚至麻痺伸延至手指，當麻痺伸延至手指已屬於頸椎間盤突出比較嚴重的情況。



5. 逐漸影響身體活動，例如因為頸部逐漸無力而令早上起床有困難，頭部無論轉向哪一個方向都會產生痛楚，對日間工作活動有很大的妨礙。



治療頸椎間盤突出的硬件和軟件

硬件：將頸椎關節回復正常位置。首先會用觸診的方法，找出頸椎有錯位的地方，然後用脊醫的手法將椎間盤推回應有的位置，維持頸椎自然的弧度，頸椎支撐頭部的壓力回復自然，不會過大。

軟件：利用各種儀器檢查椎間盤情況，有需要時進行消炎止痛。例如頸椎間盤突出有時會引致椎間盤撕裂，要做磁力共振掃描才可檢查出來，而一旦確診出現椎間盤撕裂，可考慮以激光處理，傷口愈合的速度會較快。此外由於椎間盤突出一般都會附帶炎症，也可選擇以超聲波、衝擊波等儀器幫助消炎。

最後，無論治療效果多理想，切記要有良好姿勢，減少垂頭，這是最重要的。