流感｜秋冬轉季易患流感！ 感冒、流感如何分辨？ 預防流感知多啲

近日，衛生署接連公佈多宗有幼童流感感染而情況嚴重的個案，秋冬季節是流感高發期，再加上過去三年嚴密的防疫措施，我們的免疫系統已有多時缺乏「挑戰」，抗病能力亦會因此而衰弱，面對來勢洶洶的流感，到底如何才能避免染疫？若不幸感染，又怎樣才可以盡快康復？本文就邀請到莊柏醫療家庭醫生朱貴霞醫生為大家解解構流感成因及預防方法。



為何今年流感疫情尤其猖獗？

根據過往的數據，每年秋冬都是流感高峰期，然而，有別於往年，本年的 6、7月就能見到一些小型爆發，朱醫生指，因為新冠肺炎疫情，往年市民都加強了防疫措施，但隨著患情的漸漸消退，市民亦開始鬆懈，而重新運作的免疫系統亦需要時間去適應，因此本年的流感感染個案是比往年多。

至於為何秋冬兩季會更易感染流感，朱醫生就解釋，這是由於在這兩個季節，天氣會逐漸轉涼，隨之氣溫的下跌鼻腔血管也會收縮，鼻黏膜粘液變少變稀，導致病毒更容易入侵人體；同時，由於病毒本身若處於相對低溫乾燥的環境時，存活力更强，更會延長傳播時間。另外，九月正值開學時期，小朋友本身屬於較容易感染的群體，若流感不幸在校園爆發，亦很容易傳播到社區，導致在這個時期感染的個案增加。

如何分辨普通感冒和流感？

朱醫生指，一般感冒通常是由鼻病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒或其它一般過濾性病毒所導致的，而流感則是由甲、乙或丙型流感病毒所引致的，兩者的病因是不同的。

在病徵方面，相對於普通感冒，流感的症狀通常都會來得較快且嚴重，常見的症狀包括高燒發冷、全身骨痛、頭痛且痛感強烈、感覺身體疲倦，就算服用退燒或消炎藥，仍會持續高燒五至七日等，但相對而言流鼻水或喉嚨痛的症狀即會較輕。而感冒的症狀通常是逐步出現，例如病發首日只是流鼻水，第二天開始喉嚨痛，第三天開始咳嗽等，普通感冒導致的發燒多數為低燒，而且通常一到兩天就會退熱。

朱醫生又指，流感的傳染性較強，所以很多時候一個家庭若有一人受感染，其他家人有機會會陸續感染，反之，普通感冒的傳染性就沒有這麼強。

感染流感５大高危群體

朱醫生指，流感是一種傳染力極強的呼吸道傳染病，可以影響各個年齡群體。然而，有些群體相對於其他人更容易感染流感，特別是以下群體：

1. 幼兒和兒童：兒童的免疫系統尚未完全發育，因此他們對流感病毒的抵抗力相對較弱，易受感染。幼兒和兒童還可能在學校或幼兒園等集體環境中接觸到其他感染者，增加感染的風險。



2. 老年人：老年人的免疫系統功能可能因年齡增長而下降，使他們更容易感染流感。此外，老年人常常有潛在的健康問題，這些問題可能增加他們對流感的風險以及嚴重併發症的可能性。



3. 孕婦：孕婦的免疫系統在懷孕期間會發生變化，使得她們更容易感染流感病毒。流感對孕婦和胎兒的風險較高，可能導致嚴重併發症和不良結果。



4. 慢性疾病患者：患有慢性疾病（如心臟病、肺部疾病、糖尿病等）的人可能免疫系統功能較弱，容易受到流感病毒的感染。他們還可能因潛在的健康問題而增加發展嚴重併發症的風險。



5. 免疫系統受損者：免疫系統受損的人，如接受器官移植、化療或放療治療的人，以及罹患免疫缺陷疾病（如愛滋病）的人，他們的免疫系統功能較弱，容易受到流感病毒的感染。



接種疫苗就不會感染流感？一年接種一次就夠？

近日，衛生署不斷公開鼓勵市民主動接種疫苗，朱醫生就表示，「接種疫苗始終是最有效的預防方法，但都要提醒大家接種疫苗只是降低了感染的風險，不一定不會感染。」朱醫生解釋，流感病毒經常出現變化，所以每年流行的毒株都可能和往年不同，世界衛生組織亦會按前一年流行的病毒株而調整當季的疫苗。

至於「感染疫苗是否一年打一次就可以」，朱醫生就指接種者要留意兩點：

一. 流感疫苗的有效保護時間



流感疫苗的保護期因人而異，一般而言，效用頭6個月最高，之後身體内抗體濃度會逐漸下降，所以目前接種的疫苗主要是對抗冬季流感高峰期。公衆人士若是年頭時接種疫苗，到了年中體內的抗體已經開始慢慢減少，年尾時幾乎已經完全失去保護作用，因此都應該接種新一輪疫苗。至於是否一年需接種兩次疫苗，朱醫生就指，原則上來説，每年接種兩次疫苗當然是最有效的預防手段，但並非每年夏季都會爆發流感高峰期，即使在夏季出現流感爆發，在情況許可下，政府亦會采購並提供南半球疫苗給長者補充抗體，市民不用過於擔心。

二. 留意疫苗的是否合時



其實每年的首六個月接種的流感疫苗都屬於上一年度的疫苗，正如上文提及流感病毒是每年都會調整，所以選擇當期的疫苗來接種才能獲得更全面的保護。

有些市民以為曾感染流感、身體裡有抗體就不用接種疫苗，朱醫生就提醒，感染流感涉及A，B多種病毒，即使曾受到感染，亦不能保障下次不會感染另一類型病毒，因此建議還是盡早而接種流感四價疫苗，才能獲得最全面的保護。

流感疫苗可否與新冠疫苗同期接種？

在寒冷天氣下，所有呼吸道病毒都會較易流行，早前世界衛生組織就提醒，今年的冬季有機會再度迎來高峰期，香港政府亦呼籲市民盡早接種新冠疫苗，但新冠疫苗又能否與流感疫苗同期接種？

對此，朱醫生表示，現時香港正在使用的新冠疫苗有兩種：科興及復必泰的二價疫苗，根據外國的研究數據，兩者均可以與流感疫苗同日接種，只要選擇不同的接種位置即可，「譬如說你左臂接種流感疫苗後，新冠疫苗接種在右臂。」朱醫生又指，若真的擔心接種疫苗後的反應太大，接種者可因應自身情況，選擇相隔數天到一周才接種亦可以。

如果染上流感怎樣才能盡早康復？

朱醫生指，若不幸確診流感，其實最快的治療方法就是服藥，現時市面上醫生常用的抗病毒藥物有兩種，其中一種是特敏福，這種藥需要連續服用5天它能抑制新製成的病毒在我們人體受感染的細胞釋放出來，逐漸減低病毒的擴散。而另一種近年新興的藥物名為「XOFLUZA」，它暫時只是提供給12歲以上的人士服用，只需服用一劑，它直接破壞病毒在身體内的複製，在24小時內就會體內病毒量就會減少7至8成，大約一日就會退燒，治療的成效是優於特敏福。因此如果真的懷疑自己是中了流感，建議最好都是盡快看醫生，然後依照醫生的指示去用藥。

感染流感反映患者免疫力低下 及早檢測有備無患

朱醫生指，會感染流感反映患者免疫力低下，若想要預防感染，除了注意穿著適當的保暖衣物外，平日可以多做運動，尤其是轉季的時期，運動可以改善新陳代謝，調整神經系統、提升身體的適應性。睡眠不足亦是導致免疫力下降的主要因素，因此一定要保證有足夠的睡眠時間。另外，朱醫生亦提醒，現時市面上新型的三合一，四合一快速測試棒，可有效檢測新冠病毒及甲、乙型流感，如果有感冒的症狀，又不確定是否流感，市民可以考慮自行檢測，若發現自己感染了流感，及早求醫才是通往康復的唯一捷徑。