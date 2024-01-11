脫痣｜痣有多種人人不同 醫生提醒遵守一法則 胡亂脫痣恐延診治！

痣（癦）幾乎每一個人都會有，在全身都可以生長，但較多長在臉及手腳等暴露在外的位置，因此每到農曆年尾，都會有較多人因外觀、玄學家建議等理由而去脫痣，但要注意，痣有很多種，人人的痣都可能不同，千萬不可亂脫。



想脫痣的話，首先要知道痣在皮膚的深層還是淺層，因為可能需要不同的方法，療程的長短也會有分別。基本上，在皮膚愈淺層的痣會愈深色，所以黑色的痣大多位於表皮層，而較深層的痣則會是藍色或啡色。而分布在皮膚不同深淺層的痣有色素痣、交界痣、真皮痣和複合痣等多種。

若經皮膚科醫生評估認為適合脫掉的痣，一般可選擇以二氧化碳（CO2）激光處理，淺層或深層的痣都適合，進行前會先塗上麻醉膏，再以激光逐層將痣清走。這方法比較精準，但通常需要做幾次才可把痣脫清，也有部份個案最終未必一定能脫清。

而脫痣最大的關鍵是，若出現了疑似「ABCDE法則」，就絕不建議隨便把它脫掉：

A（Asymmetry）——痣的左右兩邊不對稱。



B（Border）——痣的邊沿參差不齊，呈不規則或齒狀。



C（Colour）——痣各部分的顏色深淺不一。



D（Diameter）——痣的直徑超過6mm。



E（Evolving/Enlarge/Elevate）——是指痣在短時間內出現擴展、變大、腫起等變化。



不少「有痣之士」會著眼於身上痣的數量，其實痣有先天和後天之分，先天的痣在出生時已存在，後天的痣則是隨著年紀而愈來愈多，基本上若全身的痣總數不多於100粒，大家都無需為它的數量而特別擔心，反而如果痣出現了以上的「ABCDE法則」，我們會擔心有機會是皮膚癌。若未經檢查，便把出現「ABCDE法則」的痣脫了，有機會延誤診斷出皮膚癌，影響治療的機會，因此應先經詳細檢查，有需要時切除部分痣的組織作病理化驗。

此外，即使痣沒有出現「ABCDE法則」，但本身患有濕疹、敏感或皮膚炎症，並且在活躍期例如患處正紅腫或痕癢，也未必適合脫痣，可先待病情不活躍時再考慮。建議脫痣前應先諮詢醫生。