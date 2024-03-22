淚之女王｜金智媛4大零毛孔護膚秘訣　極簡保養+自製椰菜水抗老

Netflix最新浪漫韓劇《淚之女王》由「雙金」金秀賢、金智媛主演，俊男美女的搭配，一開播隨即引起熱烈討論，收視率不停創新高。劇中飾演高冷財閥千金的金智媛盡顯貴氣，成熟細膩的演技受廣大網民讚賞之外，高顏值美貌亦非常吸晴。現年31歲的她被封為「天然女神」，在高清鏡頭下，肌膚仍是透亮無瑕肌零毛孔，令人相當驚艷；一起來看看她的4大保養秘訣吧！

Netflix最新浪漫韓劇《淚之女王》由「雙金」金秀賢、金智媛主演。（圖片：tvN、Netflix）

護膚秘訣一：極簡保養

想維持零毛孔的白皙膚質，保養絕非越多越好，有時反而會干擾皮膚原本的油脂平衡；金智媛曾在韓國美妝節目《Get It Beauty》上公開自己的極簡護膚程序。

由於她屬於敏感肌，所以偏好「減法保養」，只做基本護理。她在洗臉後會使用高保濕化妝水及舒緩精華，鎮靜同時補水；並視乎當日皮膚情況，特別乾燥時才會額外添加乳霜。簡化護膚步驟後，節省時間金錢之餘，更可減少皮膚負擔。

（圖片：tvN、《Get It Beauty》）

護膚秘訣二：臉部刮痧

金智媛曾表示，日常喜歡使用按摩工具來保養，護膚時會搭配刮痧板、玉石滾輪，不但可改善臉部微循環，有助保養品的滲透和吸收，還能消水腫、提升輪廓塑造緊緻小顏！

（圖片：Instagram@geewonii）

護膚秘訣三：注重防曬

作為藝人經常有外景拍攝，長時間接觸紫外線除了會曬黑之外，還會加速皮膚老化；所以防曬是金智媛每次出門前的指定動作。為防止皮膚過敏，她會盡量挑選成分簡單、無添加香料及高防曬系數的產品。而且全臉塗上後，再針對顴骨、下巴等突起位置多塗一層，加強阻隔效果。

（圖片：Instagram@geewonii）

護膚秘訣四：自製抗老「椰菜水」

金智媛平常會大量喝水，以提升新陳代謝率；她亦曾在節目中分享獨家的養顏美容秘訣，以「椰菜水」來抑制暗瘡粉刺！由於椰菜蘊含豐富的維他命B1及C，具抗氧化作用，可延緩皮膚衰老，而且含有麩醯胺酸，有助減少炎症發生。

製作方法：

1. 椰菜切開，清洗乾淨後放入鍋中

2. 加水後確保可完全覆蓋椰菜

3. 煮約30分鐘，將椰菜撈出即可飲用



煮完後，可將椰菜水放入雪櫃冷藏降溫，不過椰菜水容易變質，建議盡快飲用。