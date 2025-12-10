為何保養總無效？6道「超準肌膚測驗」找關鍵問題　有效對症護膚

明明每天擦保養，為什麼肌膚還是卡卡不對勁？其實保養沒做對，真的等於白擦！



老化問題不是突然冒出來，而是日積月累默默浮現。這篇就靠超神準肌膚測驗幫你找出隱藏肌膚危機，對症保養，才是真正養膚王道！

透過6個關鍵問題，精準分析您最關切的「肌」密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6個問題，揭開你的「肌」密（unsplash@mengkol-smile；01製圖）

Q1. 洗完臉後，肌膚的感覺最像？

臉緊到乾癢，像被拉皮（→A）

一擦完臉就出油，T字油到發光（→B）

一切正常，沒有特別乾或油（→C）



Q2. 每次照鏡子，最讓你崩潰的是？

黑眼圈跟眼袋像熬夜十年（→C）

臉色暗沉，看起來很沒元氣（→E）

嘴角下垂，一臉「累到不想講話」（→A）



Q3. 你最在意的肌膚細節是？

手背青筋浮出來像媽媽手（→D）

鼻翼旁的法令紋怎麼拍都遮不住（→A）

笑起來的魚尾紋停不下來（→C）



Q4. 保養品你最常選擇哪一類？

美白精華、亮白面膜（→E）

緊緻精華、抗老霜（→B）

保濕噴霧、修護乳液（→D）



Q5. 面對肌膚老化，你的心聲是？

想改善鬆弛但怕動刀（→B）

黑眼圈遮都遮不住，很想放棄（→C）

一到冬天手跟臉一起乾裂（→D）



Q6. 每次拍照最不想露出哪裏？

斑點＋蠟黃的臉讓人以為我生病（→E）

法令紋跟嘴角垮垮的讓人想重拍十次（→A）

下顎線模糊，看起來好沒精神（→B）



累積最多的選項，即為你最危急的肌膚問題！！

A. 法令紋與嘴角下垂

表情管理破功型



照鏡子一笑就看到嘴角往下垂，還有那條法令紋跟著出場，真的心很累！這其實是膠原蛋白逐漸流失、支撐力不足的表現。你需要添加胜肽、膠原蛋白、A醇成分的抗老產品來撐起臉部支架，搭配臉部提拉按摩＋微電波保養療程，更能回彈嘴邊肉，找回青春笑容！

B. 輪廓模糊與皮膚鬆弛

下垂臉危機型



拍照發現下顎線越來越不明顯，連自拍角度都要思考5分鐘？臉部鬆弛就是老化警訊！推薦選擇含六胜肽、玻尿酸、緊緻彈力肽的保養品，早晚雙管齊下，加強彈潤支撐。怕動刀也別怕，現在音波拉提、電波緊膚都很溫和，輕鬆做出小V臉不是夢。

C. 眼周細節老化

熊貓眼+魚尾紋OUT



黑眼圈、眼袋、笑起來還有細紋爆擊？眼周是全臉最脆弱的區域，熬夜＋乾燥根本推坑地獄！一定要選用咖啡因、維他命K、視黃醇這類眼部專用成分，早晚輕點按摩加速吸收，搭配眼周貼布或溫熱眼罩，讓你從「瞇瞇眼」回歸神采奕奕小鹿眼！

D. 手部浮青筋與乾紋

藏不住的年齡證據



別只顧臉，手才是最誠實的出賣者！手部肌膚一旦鬆垮浮筋、乾到裂開，整個氣質會扣分。每天護手霜根本不夠，建議用含維他命E、角鯊烷、乳油木果脂的滋潤型手膜，每週敷2次，睡前加碼按摩，還能試試玻尿酸注手術，讓雙手水潤又年輕！

E. 暗沉與斑點

被忽略的老化起點



很多人以為只有皺紋才顯老，其實蠟黃膚色＋零星斑點才是老態來源！若你天天保養還是黯淡無光，建議用菸鹼醯胺、維他命C、熊果素這類亮白成分，搭配導入儀幫助吸收更有效。平常要超認真防曬＋定期代謝角質，不然保養真的會被浪費光光！

同場加映：營養師揭秘10個白天勿吃光敏感成分，附4大營養素助你肌膚美白不暗沉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

