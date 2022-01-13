華燈初上｜年輕版羅雨儂膚質超好 素顏誤以為完妝 靠5式狂減14 KG

Netflix劇集《華燈初上》播出後話題不斷，由劇中主角的衣著妝容、重現80年代的「條通文化」場景，以致兇手是誰都引發熱烈討論，就連舒淇、導演瞿友寧都分享自己的觀後感，瞿友寧更大讚飾演年輕版羅雨儂的王淨在劇中的氣場，連劇中的大前輩都壓不住。說到「王淨」的名字，大家可能會略感陌生，但電影《月老》和《返校》女主角相信會有深刻印象。年僅23歲的王淨，上鏡身型纖細且皮膚光滑無瑕，很難想像她的體重曾高達60公斤，且素顏在片場時更一度被導演誤以為已化妝！



在《返校》飾演方芮欣的王淨，令人印象深刻。（劇照）

王淨在《華燈初上》第2季中飾演「蘿絲媽媽媽媽」的年輕時期，被著名導演瞿友寧大讚「王淨一出場立即強大到佔領整個螢幕。」，她更在電影《月老》中飾演黃文姿（Pinky）和年前的《返校》中飾演方芮欣，演技精湛，更有「周迅接班人」之稱。高中時曾在美國求學的王淨，體重一度高達60公斤，甚至被同學欺凌及稱作「亞洲胖女生」，不甘被欺負的王淨憑做運動和飲食控制，減去14公斤並將46公斤的體重一直維持至今。

工作再忙堅持運動 深蹲收緊下半身線條

作為藝人，工作和活動都繁多，深夜才到家也是等閒事，但王淨不會偷懶，堅持每天花最少30分鐘做Tabata訓練，有時候更做將近一個小時的訓練，才可以將身體曲線塑造得如此緊緻。她還會針對下半身進行訓練，例如以深蹲和舉重，將下半身線條變得更緊實修長；同時她亦會在每晚花時間以精油按摩小腿肌肉，務求令運動過後的肌肉得以放鬆，以及將讀書時因為打壘球而練出的小腿肌按鬆。

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除了在家做Tabata訓練，王淨也會去健身房室上拳擊課，利用揮拳和踢腿宣洩壓力。即使在疫情期間未能到健身室上課，她就利用Switch和健身環，邊玩邊保持運動量。

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在飲食方面，如果遇到需要緊急減肥的時候，王淨則會在晚餐時不吃澱粉質，以白烚蔬菜配合肉片當作一餐。一如很多女生，王淨的臉很容易水腫，在演出《返校》時就曾被製作人嫌棄臉太腫，所以為了要上鏡頭時看起來臉小，王淨早晚在擦護膚品的時候，都會由下往上的幫臉來個按摩，另外也會早上喝黑咖啡消水腫。

堅持花半小時卸妝 自創雙效面膜補水

王淨讀書時就很喜歡鑽研護膚資訊，深明徹底卸妝的重要性。她卸妝起碼會花上半個多小時，按不同部位選用不同的方法卸妝：眼妝會先用睫毛卸除液卸去睫毛膏，再用眼唇卸妝液卸全眼；全臉妝容會用化妝棉沾取一般卸妝液卸除，最後會用導入儀將底層的污垢導出，之後開始洗臉步驟。

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王淨也會按照自創的雙效面膜補水，令乾燥肌膚補水。她會在洗臉後先塗上精華液，然後將化妝水浸濕化妝棉濕敷兩頰後，再在化妝棉外層抹上乳霜，讓化妝水達到密封的效果，濕敷5分鐘後再將化妝棉直接反轉，令有乳霜的一面貼在皮膚表面，以補足水份。

王淨也會按照自創的雙效面膜補水，令乾燥肌膚補水。（IG@_ginglebellaaa）

此外王淨保養眼周幼嫩的肌膚也會用濕敷的方式，她從美容師身「偷師」學習按摩技巧，用眼部的精華液在眼睛穴位按摩，或是用刮痧板在眼下輕輕刮，讓雙眼都可以保持有活力。

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王淨熬夜拍戲還能維持超好皮膚狀況和纖細的身型，離不開堅持，世界上果然「沒有醜女人，只有懶女人」。