第五波疫情下，每日確診宗數持續上升，港府收緊防疫措施，將宗教場所、商場、百貨公司，街市(或市集)、髮型及理髮屋等，加入到受599F章限制的表列處所，連同早前已停業的美容場所，令不少女生既不能修剪髮型，亦難以到美容院進行激光脫毛療程。家用脫毛機於是成為電器店其中一項熱賣上品，不過這種脫不受時間和地點限制的療程，原來一旦操作錯誤，就會令毛髮倒生，甚至出現皮膚炎！



過多的體毛會造成困擾。（視覺中國）

人與生俱來就會有體毛，用以保護皮膚，但過多的體毛就會造成困擾，例如腋下及唇上的毛髮叢生，不但影響外觀，也容易出現汗臭；腳毛過多也不利於穿搭及令美感下降，因此不少女生都會選擇脫毛。現時疫情影響下，只能在家脫毛，就要注意以下幾點，避免輕則剃損，嚴重會引致毛髮倒生。

選擇彩色或激光家用脫毛機 視乎怕痛程度

家用光學脫毛機一般可分為激光及彩光兩種。彩光使用的是寬頻彩光源，波長一般會在600至900nm之間，而激光則屬於單色相干光源，波長則大約在810nm左右。兩種方法均以毛囊中的黑色素為靶點，分別在於激光會破壞毛囊結構，相對會有較持久脫毛的效果，而彩光則是令毛囊休眠及脫落，從而抑制毛髮的生長。

前者不適用於較易受激光能量灼傷的深膚色人士，而後者的除毛速度雖然較為緩慢，但它不受膚色及毛髮顏色限制，照射在皮膚時的感覺較為溫和，而且疼痛感也較不明顯，適合怕痛或者肌膚敏感的朋友使用。

脫毛前需保濕及去角質

準備脫毛前應該先以溫和的去角質產品，去除皮膚表層的老廢角質和污穢，保持毛孔清潔，因為脫毛後毛孔會受熱力影響而處於擴張狀態，如果有角質和污穢堵塞毛孔，就可能引起毛髮倒生。

4個除毛的小方法及步驟



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脫毛後應鎮定及保濕

脫毛後皮膚處於受刺激狀態，皮膚容易紅腫及脆弱，如果未有做好脫後護理，很可能引起色素沉澱或發炎。平日要做足防曬，並且建議在療程後注重皮膚保濕，多使用潤膚露、護膚油或蘆薈膠等保濕產品，溫和替肌膚舒敏補水，幫助皮膚更快回到健康狀態。

建議在晚上沐浴後脫毛，讓皮膚有充足休息時間。（konmari_co@IG）

非人人可自行脫毛

雖然不少人都受毛髮困擾，但如果皮膚有濕疹、發炎、感染及傷口等問題，建議先向醫生查詢；而孕婦、曾暴曬、對陽光敏感、患紅斑狼瘡等免疫系統毛病、正服用維他命A酸、抗生素四環等感光藥物人士，均不建議使用家用脫毛機，或進行脫毛療程。