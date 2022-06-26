脫毛｜激光755波長最適合亞洲人　即時降溫增比堅尼脫毛舒適感

即將踏入七月，夏天正式來臨，背心和熱褲蓄勢待發，各式各樣的水上活動亦意味泳衣和比堅尼將要出動。然而，女士們身上的毛髮十分礙眼，實在有損外觀。近年香港女士對毛髮管理的意識明顯提高，脫毛除可令外觀更整潔，原來俗稱「比堅尼脫毛」的私密處脫毛對女性健康也有正面作用。適逢美容院重開一段日子，是時候認識目前市面首屈一指的脫毛技術－GentleLase Pro-U 755NM，讓這款755激光脫毛科技，助各位女士以最佳狀況迎接夏日。



脫毛除可令外觀更整潔，原來俗稱「比堅尼脫毛」的私密處脫毛對女性健康也有正面作用。（圖片：shutterstock）

專利755激光脫毛最適合亞洲人 有效吸收波長能量

脫毛方法五花八門，當中以激光脫毛為快捷、安全而持久有效之選；香港大部分美容公司早就以激光脫毛取締其他脫毛方法。而激光脫毛技術本身亦有很多種，其中 GentleLase Pro-U 獲美國 FDA 認證，更有「全球No.1激光脫毛科技」之稱。 嶄新的 GentleLase Pro-U 755NM 脫毛儀器治療效果優良、降溫技術先進，達至徹底、持久、安全而無痛的脫毛體驗。

治療效果方面，激光波長是激光脫毛至關重要的一環。波長即能量強度，不同的能量強度可深入不同皮層，發揮脫毛作用。Pro-U 755NM 採用755波長，研究證實這個波長的能量最能夠被亞洲人的偏黃皮膚和黑色毛髮所吸收，因此最適合用於處理亞洲女士的毛髮問題。

Pro-U 755NM 採用755波長，研究證實這個波長的能量最能夠被亞洲人的偏黃皮膚和黑色毛髮所吸收，因此最適合用於處理亞洲女士的毛髮問題。（圖片：iStock）

先進降溫技術低至-20度 減低痛感及避免皮膚敏感痕癢

除了波長之外，為皮膚降溫也是十分重要的程序之一。舊式激光脫毛會使用冷凍膏或啫喱等方法降溫，但這些方法既不方便亦不舒適，已逐步被淘汰；現時大部分激光脫毛儀器中都設有冷凍系統。

冷凍系統有很多種，所採用的冷凍劑亦有所不同。Pro-U 755NM內置的智能降溫系統（Pro-U Epid-Cooling System）採用專利霧態冷凍劑Cryogen，溫度低至-20度，並在激光發射前幾毫秒噴出，即時為皮膚降溫。降溫效果明顯提升，可大大減低痛感，並避免皮膚變得敏感痕癢等情況出現，使療程更舒適而安全。

Pro-U 755NM內置的智能降溫系統（Pro-U Epid-Cooling System）採用專利霧態冷凍劑Cryogen，溫度低至-20度，並在激光發射前幾毫秒噴出，即時為皮膚降溫。（圖片：SurrFACE）

比堅尼脫毛近年受歡迎 以755激光脫毛最理想

面部、手部、腳部、胸腹部、背部是傳統常見的脫毛位置，而近年比堅尼脫毛愈來愈受歡迎。比堅尼是指私密處，故名思義是指脫毛後穿著比堅尼和泳衣會更好看。事實上，去除私密處的毛髮不止是為追求外表美觀，更可減少細菌滋生的機會，有助保持私密處衛生並減少異味，長遠亦可降低部分婦科疾病的風險。

比堅尼脫毛早已不止是為追求外表，而是考慮到個人衛生。去除私密處的毛髮可減少細菌滋生的機會，有助保持私密處衛生並減少異味，長遠亦可降低部分婦科疾病的風險。（圖片：shutterstock）

然而，比堅尼位置皮膚幼嫩而敏感，一般激光脫毛技術未必最適合處理這個部位，以往女士都要在過程中強忍痛感，療程後數天亦會出現痕癢等不適。Pro-U 755NM 的推出正正解決了這個難題。Pro-U Epid-Cooling System 智能降溫系統高效而細緻，能夠迅速為皮膚降溫，是為比堅尼脫毛的理想選擇。

激光反應測試助客人適應 療程後提供護理增強保濕

對 Pro-U 755M 激光脫毛有意的女士，可選擇獲美國原廠直接授權使用 Pro-U 755NM 技術的SurrFACE Medical醫學美容中心。SurrFACE Medical脫毛療程選項均以 Pro-U 755NM 儀器進行。而且治療師團隊受嚴格訓練，通過原廠考核並擁有多年經驗，十分可靠。

療程前SurrFACE會先為客人進行療程分析，了解毛髮和皮膚狀態，包括毛髮濃密程度和分佈位置等，並根據客人的需要提供專業意見，制定最適合的療程方案。（圖片：SurrFACE）

SurrFACE脫毛療程不止著重過程本身，療程前評估和療程後跟進亦相當全面。療程前，中心會先為客人進行療程分析，了解毛髮和皮膚狀態，包括毛髮濃密程度和分佈位置等，並根據客人的需要提供專業意見，制定最適合的療程方案。

正式進行療程前，治療師會先進行「激光反應測試」，減低客人感到不適的情況；療程期間，治療師會放慢速度，讓第一次進行激光脫毛的客人逐步適應，而且治療師細心，不會遺留難脫位置。

正式進行療程前，治療師會先進行「激光反應測試」，減低客人感到不適的情況。（圖片：SurrFACE）

除了 Pro-U 755NM的降溫技術，治療師在療程後會額外為客人搽保濕精華，進一步保護脆弱的肌膚。而對於皮膚本身較敏感的客人，治療師更會提供防敏膏作「看門口」之用，讓客人可在家自行搽抹。

大部分客人進行SurrFACE激光脫毛療程4至6次療程後，一年內已成功杜絕毛髮再生，達至去除80％毛髮的永久效果。但由於每位客人的情況或有不同，加上女性荷爾蒙問題或會令少量極幼細或淡色的毛髮再生，因此4至6次只是平均數字，療程均是依照客人的個人情況而制定。

SurrFACE激光脫毛療程儀器獲美國原廠直接授權使用 Pro-U 755NM 技術，所有脫毛療程選項均一致以 Pro-U 755NM 儀器進行。而且，SurrFACE脫毛療程的治療師團隊受嚴格訓練，通過原廠考核並擁有多年經驗，十分可靠。

SurrFACE脫毛療程的治療師團隊受嚴格訓練，通過原廠考核並擁有多年經驗，十分可靠。（圖片：SurrFACE）

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