深層清潔｜去角質唔可以過火！點趕走黑頭粉刺暗瘡？附療程推介

【深層清潔療程推薦｜黑頭｜粉刺｜暗瘡｜去角質】每日用名貴護膚品保養，但皮膚仍然出現黑頭、粉刺、暗瘡等問題？可能是清潔功夫不到位，導致皮膚長期受細菌、污染物入侵；即使用再好的保養品，肌膚依然無法真正吸收營養。究竟有什麼方法可以深層清潔肌膚？勤去角質是否就可以一勞永逸？本文將為各位一一解話。



每日用名貴護膚品保養，但皮膚仍然出現黑頭、粉刺、暗瘡等問題？ (bfstar.co.kr)

談到深層清潔， 大家一定會想到去角質。然而，不少女生會對去角質抱有各種迷思，以下就有６大原則必須遵守，避免適得其反。

【深層清潔療程推薦】▼正確去角質6大原則（按圖看清👇👇👇）

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去角質固然能為肌膚作徹底清潔，但當中亦有４大常犯錯誤；一不小心隨時變成敏感肌！

【深層清潔療程推薦】▼4大去角質錯誤（按圖看清👇👇👇）

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要養好膚質，除了要定期進行去角質，更應留意以下「四不五要」的肌膚保養法則。

【深層清潔療程推薦】▼「四不五要」的肌膚保養法則（按圖看清👇👇👇）

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【深層清潔療程推薦】去角質療程合集

做好清潔、保濕是擁有好膚質的基本條件，故不少女生會定期到美容院進行護理療程，為肌膚深層清潔；醫美Easy為各位整合了８個能改善黑頭、粉刺、暗瘡等肌膚大小問題的深層清潔療程，助你清走一切影響膚質的外來污染物！

Dear Beauty — Tera水飛梭淨膚療程，採用旋渦式真空吸力技術，溶解去除老化角質，清除皮脂污垢，可有效清除黑頭、改善暗瘡及粉刺、預防白頭形成；其後會導入再生因子精華，激活肌膚細胞，使肌膚受損細胞愈合，實現深層保濕，減少毛囊炎，幫助回復健康膚質。

Le Blanche — Aqua 水鑽磨皮面部護理，採用先進的水分剝離及離子交換技術，在安全無痛的狀態下實現深層清潔、潔凈膚質 、精華灌注三大美肌功效。過程採用非介入性治療，不會損傷皮膚，亦不會影響化妝及日常生活 。療程能為肌膚提供充足營養，同時可清除較深層的表皮層代謝廢物，令營養能直達肌底層，達到高效補水、嫩膚的效果 。

平日工作經常對著電腦螢幕，眼晴疲累、皮膚乾燥又暗啞，Le Blanche 的細胞排毒療程就可為皮膚重新充電。治療師會先運用 AI 皮膚檢測分析儀，為客人全面分析面部皮膚問題；再針對客人的肌膚狀況，量身定制最適合客人膚質的精華液配方。客人更可按照自身喜好和需要，選擇以人手、儀器或晶石進行面部按摩；三種方式分別具備不同功效。

客人更可按照自身喜好和需要，選擇以人手、儀器或晶石進行面部按摩 (圖片: 醫師Easy)

人手：刺激面部穴位，有助淋巴排毒



儀器：促進血液和淋巴循環、分解並減少堆積的脂肪、促進荷爾蒙正常分泌、刺激骨膠原蛋白收縮和再生；提拉肌膚之外，更有顯著的抗衰老效果



晶石：深層喚醒肌膚，從而促進新陳代謝和肌膚的微循環，且能徹底清除平日肌膚所累積的疲累，有效改善面色泛黃等問題



戴得多口罩經常出現石頭瘡、暗瘡、敏感、泛紅，就算用再好、再名貴的護膚品、做足保濕，皮膚都依然乾燥？可以嘗試JC Beauty的皇牌療程「加強版+膚質轉向儀」，從皮膚問題根源，直達細胞解決、修復皮膚內外問題，並能打通細胞吸收力，能有效將膚質逆轉成健康的中性皮膚，為經常生暗瘡、暗粒、長期乾燥不吸收及敏感皮膚進行急救！

JC Beauty — 還原「肌」本Facial系列提供多項肌膚急救療程，靚靚們可以因應自己的肌膚狀況遺擇合適的療程，當中包括：

濕疹敏感系列

暗瘡暗粒系列

深層清潔系列

高度保濕系列

防敏降紅系列

美白抗氧系列



毛孔出現閉塞、膚色不均，可以選擇AMOOMA — 排毒療程，專為需要排毒、去角質和補濕的人士而設。竹炭可有效將皮膚雜質和黑頭推向表層，潔淨肌膚，從而達到深層清潔功效。療程更包括LING皇牌三重肌膚倍護療程，讓肌膚色澤變得均勻，回復亮麗自然。

AMOOMA — Aquapure全效護理是非侵入性的多功能面部護理，透過四個不同功能的機頭和精華液為肌膚提供即時效果，締造淨肌、柔滑、無瑕嫩白膚質。當中包括微氣泡清潔、電注滲和360°螺旋滾動，有效溶解角質、淨化毛孔；同時為皮膚補充滋潤成分，重現健康亮澤肌膚。

AMOOMA — 三重肌膚倍護療程，專為需要重塑肌膚的人士而設。療程會先進行LING皇牌三重去角質護膚療程，包括：甘醇酸去角質、木瓜酵素深層潔膚和無酸急救活膚；再以針清技術，去除毛孔雜質和積聚物，之後敷上草本泥面膜，進行深層皮膚排毒和清潔，隨後用上人參療法保濕面膜，瞬間緊緻肌膚及緩解炎症，最後敷上膠原蛋白滲透面膜，讓肌膚光彩持久綻放。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

