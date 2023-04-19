化妝｜女子共用化妝刷致爛面！研究指：化妝刷竟比廁板還髒？

化妝是女士們的終身事業，而化妝必不可缺的當然是各式各樣的化妝用具，但正所謂「工欲善其事必先利其器」，各位女士在享受化妝帶來的美貌時，又有沒有管理好自己使用的化妝用具？近日，英國一名女子就因與朋友共用化妝刷不慎感染了真菌，竟令她在臉上生癬。



據外媒報導，一名22歲的英國女子Louaira Dela Cruz在社交平台TikTok上分享了自己不幸患癬的經過。

起初，Louaira分享自己下巴和嘴唇周圍長出了兩個圓形的粉紅色皮疹，又指醫生未能確認成因，後來一位有網民留言指出皮疹其實是癬。

在兩天后 Louaira 上傳的後續視頻中，他確認自己被診斷出患有癬或癬皮膚真菌感染，並且試圖治療它。

Louaira表示，雖然分享是一種美德，但她發誓，再也不會讓任何人碰自己的化妝刷或海綿。

研究指：化妝刷竟比廁板還髒？

雖然Louaira與人共用化妝用品固然是不妥，但若她有經常清潔化妝用品，其實也能避免發生感染。

最近，英國一家美容用具公司Spectrum Collections發表了一個調查結果，竟發現化妝刷竟比廁板還髒。

研究人員進行了一個為期兩週的調查，分別將化妝刷放置在臥室梳妝台、化妝包、抽屜、刷子專用袋和浴室架等區域。

由左至右：從馬桶上取下的棉籤樣本、全新的化妝刷、梳妝台、化妝刷袋和化妝包（圖片來源：Spectrum Collections）

在調查結束時，將結果與馬桶座圈的拭子進行比較，研究發現，無論刷子存放在哪裡，細菌數量要么與馬桶相同，要么多於馬桶。

化妝品科學家 Carly Musleh指，使用未清潔的刷子可能會增加導致健康微生物群落失衡的風險，並導致致病微生物數量增加，從而導致粉刺或更嚴重的問題，如膿皰瘡或葡萄球菌 感染，為了減少細菌的滋生，定期清潔化妝刷很重要。

這家化妝工具公司對自己的客戶進行了調查，其中 40% 的客戶表示他們每兩周清潔一次刷子，而驚人的 20% 的客戶承認每隔一到三個月才清洗一次。

如何正確清潔化妝用具？（按圖看清👇👇👇）

+ 7

正確清潔化妝用具非常重要，因為如果不進行定期清潔，細菌和污垢可能會滋生並導致皮膚問題和感染。以下是清潔化妝用具的正確方法：

1. 化妝刷子和海綿



將刷子或海綿放入溫水中，塗上溫和的清潔劑，輕輕按摩，然後用清水徹底沖洗。最好將刷子或海綿放在毛巾上晾乾。

2. 化妝刀具



在用完後立即用酒精或專用的消毒劑輕輕擦拭，然後用清水沖洗並晾乾。

3. 化妝掃



使用紙巾或柔軟的布輕輕擦拭，或者用專用的化妝掃清潔劑噴在掃上，然後用紙巾或布擦拭掃毛，並讓其晾乾。

4. 化妝棉



選擇無添加劑的化妝棉，並在使用後立即丟棄。

5. 化妝盤和刷子袋



用溫水和清潔劑輕輕擦拭，然後用清水沖洗並晾乾。

請注意，化妝用具應該經常清潔，最好每星期至少一次，以確保它們始終保持清潔和衛生。另外，請勿與他人共用化妝用具，以避免交叉感染。

（參考資料：Spectrum Collections）