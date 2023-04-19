化妝｜女子共用化妝刷致爛面！研究指：化妝刷竟比廁板還髒？
化妝是女士們的終身事業，而化妝必不可缺的當然是各式各樣的化妝用具，但正所謂「工欲善其事必先利其器」，各位女士在享受化妝帶來的美貌時，又有沒有管理好自己使用的化妝用具？近日，英國一名女子就因與朋友共用化妝刷不慎感染了真菌，竟令她在臉上生癬。
據外媒報導，一名22歲的英國女子Louaira Dela Cruz在社交平台TikTok上分享了自己不幸患癬的經過。
起初，Louaira分享自己下巴和嘴唇周圍長出了兩個圓形的粉紅色皮疹，又指醫生未能確認成因，後來一位有網民留言指出皮疹其實是癬。
在兩天后 Louaira 上傳的後續視頻中，他確認自己被診斷出患有癬或癬皮膚真菌感染，並且試圖治療它。
Louaira表示，雖然分享是一種美德，但她發誓，再也不會讓任何人碰自己的化妝刷或海綿。
研究指：化妝刷竟比廁板還髒？
雖然Louaira與人共用化妝用品固然是不妥，但若她有經常清潔化妝用品，其實也能避免發生感染。
最近，英國一家美容用具公司Spectrum Collections發表了一個調查結果，竟發現化妝刷竟比廁板還髒。
研究人員進行了一個為期兩週的調查，分別將化妝刷放置在臥室梳妝台、化妝包、抽屜、刷子專用袋和浴室架等區域。
在調查結束時，將結果與馬桶座圈的拭子進行比較，研究發現，無論刷子存放在哪裡，細菌數量要么與馬桶相同，要么多於馬桶。
化妝品科學家 Carly Musleh指，使用未清潔的刷子可能會增加導致健康微生物群落失衡的風險，並導致致病微生物數量增加，從而導致粉刺或更嚴重的問題，如膿皰瘡或葡萄球菌 感染，為了減少細菌的滋生，定期清潔化妝刷很重要。
這家化妝工具公司對自己的客戶進行了調查，其中 40% 的客戶表示他們每兩周清潔一次刷子，而驚人的 20% 的客戶承認每隔一到三個月才清洗一次。
如何正確清潔化妝用具？（按圖看清👇👇👇）
正確清潔化妝用具非常重要，因為如果不進行定期清潔，細菌和污垢可能會滋生並導致皮膚問題和感染。以下是清潔化妝用具的正確方法：
1. 化妝刷子和海綿
將刷子或海綿放入溫水中，塗上溫和的清潔劑，輕輕按摩，然後用清水徹底沖洗。最好將刷子或海綿放在毛巾上晾乾。
2. 化妝刀具
在用完後立即用酒精或專用的消毒劑輕輕擦拭，然後用清水沖洗並晾乾。
3. 化妝掃
使用紙巾或柔軟的布輕輕擦拭，或者用專用的化妝掃清潔劑噴在掃上，然後用紙巾或布擦拭掃毛，並讓其晾乾。
4. 化妝棉
選擇無添加劑的化妝棉，並在使用後立即丟棄。
5. 化妝盤和刷子袋
用溫水和清潔劑輕輕擦拭，然後用清水沖洗並晾乾。
請注意，化妝用具應該經常清潔，最好每星期至少一次，以確保它們始終保持清潔和衛生。另外，請勿與他人共用化妝用具，以避免交叉感染。
（參考資料：Spectrum Collections）
與人共用化妝用具可能出現甚麼後果？
與人共用化妝用具或引致真菌感染，英國一件女子就因......了解全整事情按此
為甚麼要定期清潔化妝用具？
化妝品科學家指，使用未清潔的刷子可能會增加導致健康微生物群落失衡的風險，並導致致病微生物數量增加，從而導致粉刺或更嚴重的問題，如膿皰瘡或葡萄球菌感染。了解如何正確清潔化妝用具按此