脫毛｜台女星林采緹脫毛致私處發炎出疹 醫生指脫毛要注意３點！

許多人都有定期脫毛的習慣，更有人會選擇將私密處的「黑森林」除去，但在除毛過後若沒有妥善處理，可能引致嚴重後果。日前，台灣女星林采緹就在節目上透露，自己有定期除陰毛的習慣，但曾有一次因忽略保養，導致私處冒出紅疹，就連大腿都不能幸免。



圖片來源：截圖自《醫師好辣》

近日，32歲台灣女星林采緹於當地節目《醫師好辣》中表示，自己非常重視私處毛髮處理，為了美觀「一定要全除」。最初她選用的是激光脫毛，但由於過程繁瑣又難捱，只要中斷一次療程又得重新開始。後來便轉用蜜蠟脫毛，因為脫毛過程相對簡單，又能把毛髮連根拔起。

在節目上林采緹坦言，初次接受蜜蠟脫毛時，由於沒有聽美容師的囑咐做好保養，脫毛後立即出國游泳，結果隔天就患上毛囊炎，私處狂冒紅疹，而且紅疹還漫延至大腿根部，本來是為了穿比堅尼才進行脫毛，到後為了遮蓋紅疹也只能穿短褲。

私處毛髮應否整理？

圖片來源：截圖自《醫師好辣》

婦產科醫生陳保仁醫生指，其實整理私處毛髮，就像個人髮型一樣，是否「全脫」可視個人喜好，但是必須整理，因為毛髮過長或會引起感染。

他指，現時私處脫毛可分為３方面，一是純手工，即人手一根一根拔，但他不贊成，不只疼痛，引起發炎的機會亦大；而選用蜜蠟脫毛毛囊的確會比較乾淨，但對皮膚的破壞力亦是最高，一旦感染就不只毛囊受害，往往連整片皮膚都會遭殃；激光脫毛雖近２０年不斷發展，在疼痛感方面有所改進，但醫生強調，激光脫毛絕無不可能一次永久除毛，消費者要提防被騙。

脫毛要注意３點！

圖片來源：截圖自《醫師好辣》

陳保仁在節目上又對脫毛人士作出３點建議：

1. 不要全脫



若遇上婚禮等重大事件，短時間是可以的，但不建議私處恆常進行完全脫毛。

2. 術後要照顧



脫毛是對皮膚的一種傷害，在脫毛必須進行保養，一些鎮靜、冰敷及軟膏都是必要的。

3. 感染期間不適合做



陳保仁指，即使是激光脫毛都會對皮膚造成傷害，若皮膚正在發炎、受損，甚至在近日曾曬傷都不建議進行脫毛，不然會容易引致發炎。