懶人美白｜吳千語曬後修護、嫩膚靠家用大排燈 挑選時留意3大重點

吳千語（Karena）向來熱愛戶外運動，就算經常曝曬，肌膚依然維持白皙透亮。她早前就小紅書素顏拍片分享美白心得，表示在歐洲旅遊期間，紫外線超強，令背部出現明顯曬痕。為了修護皮膚和快速變白，經朋友推介下使用大排燈，效果出乎意料令她一試愛上，更力讚是懶人變美的好物。到底大排燈有何功效？挑選和使用時又有甚麼需要留意？

吳千語（Karena）素顏拍片分享使用大排燈的心得。（圖片：小紅書@吳千語Karena）

隨著市面上出現越來越多種類的家用美容儀，令女生對於護膚的熱衷程度亦大大提升。大排燈近年大受歡迎，不止吳千語，就連蔡卓妍（阿Sa）、何超蓮、內地網紅周揚青都表示已加入「照燈隊伍」；而且不少用家更力推嫩膚效果媲美容院級儀器。

不少名人明星都加入到「照燈隊伍」。（圖片：小紅書）

家用大排燈的原理

大排燈是光療美容儀器，原理與強脈衝光（IPL）、激光一樣，透過釋放不同波長的LED光，促進細胞的新陳代謝，有效改善各種皮膚問題。LED光屬於冷光源，溫和無痛，也不會灼傷皮膚；好處是適用範圍比較廣，全身皆可照射，基本上沒有副作用。

考慮到安全性，家用的功率設置得較小，能量也較小。雖然不可與醫療級專業光療儀器相提並論，但長期堅持使用，一定會見到效果。

不同顏色LED光各有功效

一般而言，波長越高，穿透皮膚的深度就越強；而且不同顏色的LED光可互相搭配使用。 敷完面膜或塗抹保養品後，使用大排燈保養，更有助於提升肌膚的吸收力。

紅光（630至700nm）

紅色最具穿透力，可以穿透皮膚深處，刺激膠原蛋白增生、活化纖維母細胞，修復皮膚並增加彈性、改善皺紋，達到延緩衰老。而且能促進血液循環，抗發炎，加速傷口癒合等。



黃光（560至590nm）

具有緩解紅腫的效果，有效修復皮膚紅印、紅斑，可促進黑色素代謝，美白提亮膚色，舒緩敏感脆弱肌膚。



藍光（450至490nm）

藍光可以減少油脂分泌，消炎殺菌，抑制痤瘡桿菌的生長，有助於治療青春痘，改善粉刺、毛孔粗大，淡化疤痕。



不同顏色的LED光各有功效，並可互相搭配使用。（圖片：Shutterstock）

挑選大排燈時留意3大重點

1. 波長

波長要選對，LED光才會對皮膚有益。 要注意的是，必須要選擇420nm以上的藍光，而且色純度越高越好，否則曬完容易出現反黑現象。



2. 光密度

同等面積下，LED燈越多、密度越集中，光的輸出量就越足夠；如果覆蓋面積也大，效果就更好。 不但數量有要求，品質上亦建議選擇採用醫美等級的燈珠才有保證。



3. 國際認證

對於家用美容儀來說，最重要的當然是安全，選購前盡量看一看有否國際認證如 :FDA、CE等；又或者有否嚴謹的臨床測試文件支持其功效。多比較，才能找出最適合的產品。



挑選大排燈要留意波長、光密度及有否國際認證。（圖片：Taobao）

使用注意事項

照LED燈前請避免塗抹美白、防曬、光敏或酸類等功能性保養品。



由於光照可能會造成皮膚發紅乾燥，因此敏感肌人士請慎用；剛開始時，不要使用太長時間，讓肌膚慢慢適應，照燈後也要多做保濕。



正常照燈請保持距離在20至30cm，過程中建議閉眼及戴墨鏡，避免直視光源，刺激眼睛。

