瘦身｜冷凍溶脂有效局部修形？原理、功效大公開！ 4類人不可做

女生總希望不勞而獲地成功變瘦，做運動太辛苦，節食危害健康，減肥藥又擔心安全；想輕鬆消除頑固脂肪、針對局部位置減肥，不少人都會考慮透過療程改善，其中以「非入侵性」、「無創傷」為賣點的冷凍溶脂，受到減肥人士的熱烈關注。到底適合哪類人士？容易反彈嗎？一文解構冷凍溶脂的原理、功效、及注意事項。

冷凍溶脂的原理

冷凍溶脂已推出起碼十年，就算坊間不斷有減肥儀器新技術，它仍然在醫美行業中屹立不倒；而且相關的臨床醫學報告及科學實證超過70篇，可見其口碑和成效都備受肯定。

其實冷凍溶脂的原理並不複雜，主要是針對脂肪細胞「不耐冷」的特性，利用-10度的冷凍能量對頑固的脂肪細胞進行破壞，在極低溫的環境下，脂肪細胞會凝成微結晶(Crystalization)，接著會產生發炎反應並逐漸溶解，最後通過身體的代謝系統自然排出，從而達到「脂肪細胞數目減少」的功效。

冷凍溶脂會利用-10度的冷凍能量對頑固的脂肪細胞進行破壞。（圖片：Shutterstock）

詳解冷凍溶脂過程 完全「躺著就能瘦」？

運動目的是縮小脂肪細胞的體積，對減肥的效果當然是無庸置疑；但多數是全身整體瘦，難以局部減。冷凍溶脂技術則可針對特定位置修形，如：大腿、手臂、腰部、肚腩等。而且根據過往數據，進行一次冷凍溶脂能有效減少脂肪約18至27%；加上屬於非入侵性、無需開刀、也沒有傷口，與傳統手術相比較安全，療程後更可即時回復正常活動及工作。

療程開始時，會先劃定並清潔治療位置，然後放上一塊啫喱狀的保護墊，儀器會有兩個探頭，能夠同時產生吸力，緊緊吸起整組治療部位的皮下脂肪，再對目標發放冷凍波能量，消減脂肪細胞。過程大概持續30分鐘，以免時間過長或會對皮膚造成損傷。期間或會感到有輕微拉扯，不適感程度因人而異，及後有機會出現皮膚暫時性的紅腫、瘀青、痕癢、刺痛及麻痺等，可能要數星期才消退。

多久做一次才見效？

由於脂肪細胞需要時間代謝，所以消脂效果並非即時可見，至少要數周才會逐漸顯現。因此冷凍溶脂不適宜做得太頻密，2到3個星期做一次已經足夠。

任何部位能做冷凍溶脂？

冷凍溶脂對肌肉位置無作用，強行做反而容易扯傷、甚至導致瘀青；所以靠近韌帶和筋踺的膝頭、大腿前方不建議做。由於胸部、副乳太接近動脈和心臟，風險較大，也不能做。

冷凍溶脂每次只可治療1至4個部位定位修形，因此全身肥胖或癡肥人士並不適合以療程進行減肥。

冷凍溶脂並不適用於身體所有部位，療程前請先諮詢專業治療師。（圖片：Shutterstock）

4類人不適宜進行冷凍溶脂

雖然冷凍溶脂似乎是十分便利的瘦身方法，但以下4類人士請慎重考慮，並先向專業治療師諮詢是否適合接受療程。

１.治療部位皮膚有傷口、發炎情況或濕疹等問題

冷凍溶脂過程中會對皮膚進行拉扯、冷凍等，有可能過度刺激皮膚，令問題惡化。



２.皮膚嚴重鬆弛或肌肉型人士

由於皮下脂肪組織較薄，而進行溶脂療程的條件是皮下脂肪要至少有1吋厚，才能夠讓儀器吸附，否則便有機會傷害皮膚。



３.身形過瘦

身形過瘦人士的脂肪層不夠一定的厚度，未必能讓冷凍溶脂儀器吸附；強行完成療程後有機會引發各種副作用。



４.患有低溫相關疾病

進行冷凍溶脂時，皮下脂肪會接受極低溫的冷凍能量，雖然技術上不會對表皮造成過度的傷害，但若果本身患有與低溫相關的疾病，例如：冷球蛋白血病、陣發性冷血紅蛋白尿、寒冷性蕁麻疹等，可能會激發身體出現相關症狀，甚至令病情加劇。



注意事項

有興趣進行冷凍溶脂的人士必須先了解風險及副作用，以及找信譽良好的醫美中心及經驗豐富的治療師，療程前要溝通好詳細計劃，保障自己。要留意是的，冷凍溶脂的價格通常是按照機頭每格計算的，如部位面積較大，價格相對地也會較高。

療程後切記不要立即沖熱水涼和浸浴，因為熱能會抵消冷凍效果；一星期內也不建議運動，以免出現拉傷。

最後，冷凍溶脂並不是一勞永逸，只可作為減肥的輔助性質，針對局部定位修形。如果後期在飲食上不加節制、缺乏運動等，則有可能會重新復胖。