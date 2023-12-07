小紅書熱議｜何超蓮分享「三文治面膜法」即時保濕、急救轉季乾肌

踏入秋冬時份，濕度明顯下降，空氣也變得相當乾燥，不少女生都擔心肌膚缺水，容易痕癢發紅，甚至令妝容不夠貼服、浮粉脫皮。賭王「最美千金」何超蓮曾經在社交平台上分享自己必做的護膚急救程序—「三文治面膜法」，無論是戶外活動曝曬後，或者轉季保養一樣適用。不但可做到即時水潤保濕的功效，也讓肌膚變得彈性有光澤，引起不少小紅書網民熱議；一起來了解詳細的操作方法及注意事項！

不少名人明星都分享過「三文治面膜法」，引起小紅書網民熱議。（圖片：RED）

何超蓮分享「三文治面膜法」獨家簡易配方

「三文治面膜法」顧名思義就是以三層面膜疊加組成來護膚，大部份用家都認為多層面膜能有助增加滲透度，可加快為肌膚注入營養和水份。主要步驟如下：

１. 先潔面，後塗一層塗抹式面膜（第一層）



２. 敷上片狀面膜 （第二層）



３. 最後再塗上一層塗抹式面膜 （第三層），靜待15-20分鐘後以清水洗走，進行後續的護膚流程。



「三文治面膜法」變化非常多樣，建議大家要根據自己的肌膚需要去挑選適合的產品。而何超蓮分享的配方十分簡單，連護膚新手也很容易上手。第一層和第三層都使用英國品牌的蘆薈啫喱；蘆薈啫喱具有強效消炎、鎮靜功效，可顯著改善乾燥和脫皮問題。

第一層和第三層的配方都使用英國品牌的蘆薈啫喱。（圖片：RED）

而中間一層，先用德國品牌的天然花水純露浸開面膜紙或化妝棉，再敷上臉；塗上蘆薈啫喱即可。完成整個程序後，不但成功提亮膚色，而且每個毛孔都感覺「飲飽水」，急救、密集保濕超有效。就算第二天起床，皮膚依然又白又嫩。

過度頻繁使用或會致反效果

有網民都參考何超蓮的護膚方法親自DIY，間歇性實測半年後表示膚質有明顯改善。「三文治面膜法」比較適合中性肌、乾皮人士，作為急救、密集保濕超有效。但要留意的是，敷面膜時間過長或者使用頻率太多，可能會有反效果。至於敏感肌人士不建議嘗試，有機會悶出痘痘「爛面」。

2大必知注意事項

第一，敷完面膜清潔面部時只需清水輕輕洗走即可，切勿使用清潔力強的洗面乳，避免過度水合造成皮膚屏障損傷，增加毛囊堵塞形成痤瘡的風險。

第二，雖然油皮、暗瘡或泛紅肌膚也可以使用「三文治面膜法」，但產品必須由天然成分製成，減少對肌膚帶來的負擔，避免用後出現敏感情況。花水種類很多，而且有不同功效，建議根據自己膚質挑選及混合搭配使用。如果想針對炎症皮膚，可考慮洋甘菊或金盞花；著重美白、收毛孔功效，則可考慮玫瑰和橙花。有興趣可向專業人士深入了解。