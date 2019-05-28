【李兆基退任】兩兒子接棒恒地王國　家傑家誠分管內地及香港業務

「四叔」李兆基宣布因年事已高，退任恒基地產（0012）主席兼總經理職務，並由長子李家傑及次子李家誠接班，兩人將出任恒地聯席主席及總經理。 今天記者上，四叔被問及是否有「錦囊」給兩名兒子，兩名兒子代答。李家傑稱，父親已教兩兄弟幾十年，兩兄弟已有很多錦囊，籲不要太擔心。李家誠則表示，其中一個錦囊是教他與哥哥「四両撥千斤」，無論做生意和慈善都是用「以小博大」的方式去做。

其實四叔交棒計劃一早便開始部署，他早在2015年股東會上表示「家誠對香港比較熟悉，成日跟住我做。但大陸發展得好好，將來犀利好多，家傑就在那方面（內地）多發展」。李兆基亦多次在公開場合讚兩人「表現都係100分」，更曾指生意由兩兒子接手後，日後不排除可「賺多啲、派多啲息」。

李兆基多次在公開場合盛讚兩子「表現都係100分」。（資料圖片）

李家傑活躍內地政經活動

現年56歲的長子李家傑跟隨父親超過30年，作風低調。他從英國學成回港，並沒有立即在恒基工作，先與友人合夥經營娛樂生意，稍後才到恒基助父親一臂之力。90年代初，四叔放手讓李家傑獨立主管一些計劃，派他往美國德州開荒收購樓盤，初時回報率不高，但讓李家傑學會檢討得失。1985年，李家傑出任恒地執行董事，專注於中國業務發展，到1993年晉升恒地副主席。

李家傑活躍於內地的政經活動，目前是全國政協常委，在內地累積了一定人脈。此外，他在2008年牽頭成立的「百仁基金」致力培育香港青年，近年亦獲政府資助舉辦往內地省市的交流和實習活動。特首林鄭月娥出席百仁基金理事會就職典禮致辭時曾表示，百仁基金實實在在是政府青年發展工作方面的重要合作夥伴。

徐子淇（左）2006年下嫁李家誠，成「千億新抱」。（資料圖片）

李家誠掌管香港業務

比李家傑細8年的二子李家誠，在加拿大留學過後，即擔任父親的私人助理，並在1993年出任恒發執行董事。跟哥哥一樣，李家誠同樣低調，所以1995年，20歲出頭的李家誠初出茅廬代父於賣地會上投得京士柏一幅住宅地時，不少記者都認不出李家誠「恒地代表」的身份，還以為是哪間名不經傳的小地產商成功投地。

2005年，李家誠出任公司副主席，負責本地零售酒店業務。2015年，四叔退任恒發主席，由李家誠接任主席兼總經理，市場將之解讀為四叔鋪路下一代接班。除了恒地業務，李家誠亦負責美麗華業務，現為美麗華酒店（0071）主席兼行政總裁，並身兼香港中華煤氣董事，參與恒地系的煤氣業務。