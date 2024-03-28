日本最恐怖醜女騙色騙財達一億！一招引10男上鉤3人被殺轟動全國

愛情使人盲目，即使被欺騙、利用也不自知。2009年日本爆出一宗連環殺人案，34歲女子木嶋佳苗騙婚謀財，從10名情人身上騙取高達一億日圓，更殺害其中3人，被人們冠上「平成最可怕的女人」、「平成毒婦」、「黑寡婦」等稱號。令人驚訝的是，木嶋佳苗相貌並不出眾、身型亦較胖，到底她是如何吸引到那些男性上鉤呢？



（《仰天ニュース》截圖）

出身富裕卻不務正業

木嶋佳苗1974年於北海道出生，父親及祖父均從事行政司法要職、母親則是一位鋼琴教師。童年的木嶋雖然成績優異、家境富裕，但她自小學起便有偷竊的習慣，就讀高中時更開始援交。高中二年級時更是與一名40多歲的男性交往，並聽對方指使，從家裡偷走了存摺和印章，盜竊了800萬日圓（大約港幣42萬元）。

1993年19歲的木嶋搬到東京讀大學，同年在澀谷道街頭被一名男子搭訕後簽訂了情人契約，踏入風俗行業。 第一次賣身時她賺到了5萬日圓（大約港幣2,628元），或許是意識到自己的「價值」，此後她便開始挑選社會地位較高的客人並收取至少10萬日圓（大約港幣5,255元）援交費。荒廢學業的木嶋最終上京後第三年因遲交學費而遭到解除學籍。

（《仰天ニュース》截圖）

用婚姻介紹網站狩獵目標

從19 歲到34 歲被捕為止，木嶋利用婚介網站和交友俱樂部與多名男人交往賺錢。木嶋佳苗身高155cm、體重77kg的，身形微胖、樣貌也算不上是美女。但她以偽名「吉川櫻」經營的多個部落格中營造賢淑形象，自稱是鋼琴教師及料理研究家，變換著各種身份吸引男性上鉤。此外，她又使用各種方法從與她發生性關係的男人那裡榨取金錢，例如威脅他們向妻子爆料，或者告訴對方自己懷孕了，並要求支付墮胎費用，據說她憑騙財月收高達150萬日圓（大約港幣7.88萬元）。

截至2010年1月，木嶋因欺詐等罪名再次被捕7次（ダイヤモンド）

為了支撐自己理想的富裕生活，木嶋開始與多名男性交往，並假裝要與對方結婚，藉此從他們的身上詐取錢財後殺人滅口，再尋找下一目標。

連續毒殺多名金主

2009年8月6日，埼玉縣富士見市月租停車場一輛汽車內發現一位41歲上班族的屍體。 死因是燒木炭引起的一氧化碳中毒，因有他殺可能性，埼玉縣警察展開調查。結果發現這位上班族與木嶋有戀愛關係，而且有理由懷疑木嶋以希望結婚為名，從他身上騙取約470萬日元，在調查中亦揭出她的幾位其他前情人死因可疑。

木嶋被懷疑與6宗可疑死亡案件有關（《仰天ニュース》截圖）

其中一人是普通公司職員，他於2009年1月在家中被發現一氧化碳中毒而死。木嶋將他殺害後，從他的銀行戶口中取出約1,700萬日圓（大約港幣87.9萬元）。同年5月木嶋以同樣手法毒死80歲男友，並提取約190萬日圓現金（大約港幣9.8萬元）。因受害者的父親是著名畫家，據指畫作被木嶋盜走，而後轉手高價出售。

木嶋用騙來的錢住進了租金約22萬日圓（大約港幣1.1萬元）的西池袋三丁目豪華公寓，並買入一架賓士，過上富裕的生活。埼玉縣警察認定木嶋犯假結婚詐欺罪，於同年9月25日以涉嫌詐欺罪將她逮捕。

截至2010年1月，木嶋因欺詐等罪名被捕共7次，在審判中被起訴殺人、詐騙及盜竊罪共10項罪名。雖然木嶋被懷疑與6宗可疑死亡有關，但最終成功定罪的只有於2009年內發生的3宗案件。木嶋是3名受害者遇害前最後見過的人，而三宗燒炭案發現場留下的木炭與木嶋案發前網購的木炭亦來自同一製造商。

（FRIDAY）

終判死刑、獄中結婚3次

案件於2012年開審，法院在36次公判中召見多名證人。木嶋審判中承認詐騙卻否認殺人，2017年4月14日正式被判死刑。法官判決時講到「殺人事件事前計畫好、性質惡劣，被告人不合理的自辯加上沒有反省的態度，只能是死刑」。

據調查指，木嶋佳苗被捕前3年內連續騙取多名男性折合近1億日圓（大約港幣525.6萬元）。入獄後木嶋曾出版小說，更在獄中曾結過3次婚，最近一次在2019年與《週刊新潮》一名本有妻子的編輯結婚而引起熱議。