2024全球「最多性伴侶地區」排名出爐！這國家奪冠　香港排第幾？

邊個國家的人最性開放?根據英國《每日郵報》4月7日報導，研究公司World Population Review近日公布全球46個地區/國家的人均性伴侶數字調查結果，發現土耳其人平均擁有14.5個性伴侶稱冠全球，那麼中國和香港名次又如何呢?



根據World Population Review的研究發現，土耳其人的平均性伴侶竟達14.5個，高過其餘歐美國家，澳洲和紐西蘭則分別排名第二和第三名，人均有13.3個和13.2個性伴侶。相反以為性開放的美國和英國均10強不入，美國只得第12位，人均僅有10.7個性伴侶，而英國排第21位，每人有9.8個性伴侶。

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TOP 1. 土耳其（14.5人）

TOP2. 澳洲（13.3人）

TOP 3. 紐西蘭（13.2人）

TOP 4. 冰島（13.0人）

TOP 5. 南非（12.5人）

TOP 6. 芬蘭（12.4人）

TOP 7. 挪威（12.1人）

TOP 8. 意大利（11.8人）

TOP 9. 瑞典（11.8人）

TOP 10. 瑞士（11.1人）

包尾最後５名的全都是亞洲地區，分別是印尼、香港、越南、中國、印度。中國排尾二，人均只有3.1個性伴，而香港人外表Open內裡斯文，在全球排尾四，人均只有3.7個性伴侶。AV盛行的日本則排名第17，平均性伴侶10.2人，印度則排包尾，報道指這可能跟該國人遵循嚴格的約會和婚姻傳統有關，而是次調查南韓則未被列入當中。

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英國《每日郵報》報導指，雖然報告中沒有解釋土耳其奪冠原因，但結果卻令不少人大跌眼鏡，因為該國 99% 以上的人民信奉穆斯林教，而穆斯林對性有嚴格觀念，包括禁止婚前性行為。另外報告也指出，有些地區例如澳洲、紐西蘭和美國等的人民對性持開放態度，可能與網上約砲風氣盛行有關，令排名較高。報告也指示Z世代的性生活比前幾代人要更少，這可能因為現在年輕人多跟父母同住有關。

資料來源：每日郵報、World Population Review