女性胸部最大國家排名Top10　尺寸與BMI有關？中國同台灣排第幾？

女性胸部大小與遺傳、飲食有關之外，原來與BMI（身高體重指數）都有關係。難道長高一點 、吃胖一點可以令胸部更長肉？最近有網站公布了「2023年各國乳房尺寸」，即睇哪些國家排名最高！



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「世界人口綜述」組織（World Population Review）公佈2023年多國女生胸部尺寸，數據比較了罩杯尺寸平均值，從最低的AA至最高的C作計算指標，再比較平均身高體重指數（BMI）。組織蒐集了全球69個國家資料，而前10名胸部尺寸最大的國家，大多歐美國家。

World Population Review

頭10大排名平均胸部尺寸最大國家：

第1名：美國 - C罩杯（29）

第2名：英國 - C罩杯（27.1）

第3名：委內瑞拉 - B～C罩杯（26.9）

第4名：哥倫比亞 - B～C罩杯（26.7）

第5名：瑞典 - B～C罩杯（25.4）

第6名：荷蘭 - B～C罩杯（25.3）

第7名：加拿大 - B～C罩杯（26.7）

第8名：喬治亞 - B罩杯（27.7）

第9名：澳洲 - B罩杯（26.8）

第10名：波士尼亞與赫塞哥維納 - B罩杯（25.3）

第43名：中國 - AA～A罩杯（23.5）

第58名：台灣 - AA罩杯（23.7）

至中國和台灣等亞洲地區就排名偏後，分別排名43以及排名58，罩杯尺寸都大概是AA至A罩杯，而且BMI都比其他地區的國家較低。以世界衛生組織頒布的標準，BMI小於18.5為體重過瘦 ，BMI介乎18.5至24為體重標準，BMI介乎24至27為體重過重，BMI介乎27至30為輕度肥胖，可見中國和台灣的BMI數字都反映出是體重標準。相反，胸部較大的國家，例如BMI達29的美國則屬於輕度肥胖。

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該網站數據顯示，最大的乳房尺寸集中在歐洲和美國。而最小的乳房尺寸集中在非洲和東南亞國家。認為主要歸因於遺傳因素，因為非洲和東南亞國家這些地區的女性整體身材往往較小，而且這些地區的女性生活方式通常較多走動和勞動，也會減輕體重和乳房尺寸，正正與BMI的計算有關。不過，研究中只包含了全球的69個國家，所以數據並不完整。

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「世界人口綜述」組織（World Population Review）同樣指出女性的胸部發育受到多種因素的影響，包括遺傳、營養和飲食、體重和體重指數 （BMI）、健康水平和年齡。而且女性的胸部大小都不會恆常不變，通常會根據月經週期以及是否懷孕或哺乳等因素而改變。