合作女優達1萬人次！最強AV男優受訪　自揭入行36年經歷+驚人收入

入行AV界36年，共演女優多達1萬人次的58歲男優田淵正浩，曾被香港網民笑指撞樣鄭浩南。近日他接受日本媒體Encount專訪，分享當年入行經過及收入，還表示至今他的孩子還不知道他在拍AＶ呢。



Encount截圖

「成熟型男大叔」田淵表示，雖然不太會有人主動跟他搭話，但常常被人盯著看。「畢竟拍了36年AV，想必已經烙印在大家記憶中。」經常當男主角跟女優「肉搏」，但田淵卻說他只是個幕後工作人員。「加藤鷹或朱克力波是自己主動帶著履歷去應徵做男優，但我完全沒有那種想法，我是偶然被拉進來的。」

田淵正浩曾被香港網民笑指撞樣鄭浩南。

跟職場前輩一齊拍AV入行

訪問中田淵也大爆自己入行經過。當年他在橫濱商科大學商學部貿易・觀光學科就讀三年級，跟一位前輩一起在工地打工。有一天，這位前輩突然成為了AV男優並問他「你要不要試試做男優?」這就是開端。「我一開始拒絕說『太讓人害羞了，我做不到啦』，但前輩一直重複說：『我們一起來做吧！』這段對話來來回回約20次，我終於回答：『好啦，試試看也行啦。』」

YouTube頻道《孤獨のボッキメシ》截圖

曾月入300萬日圓

90年代前半正是AV業界的鼎盛時期，田淵在1989年出道，他回憶光是2005年，市場規模就約達2500億日圓，而他在入行第七年時，每拍一場已升到6萬日圓。「當時我一個月最多拍了57場戲，最高月收入約為300萬日圓。由於這個行業淘汰率很高，到了第7年我就被視為資深演員，在拍攝中擔任引導角色，掌握好整個場景的時間分配。」

不知不覺他入行36年，不少前輩都已經引退，作為「傳奇男優」寶刀未老，田淵每月仍拍5場戲。據說在採訪當日，他從清晨到深夜，平均要拍3場「對手戲」。

（X@taburoid313）

孩子不知他拍AV

田淵也大爆自己的私生活。他曾有兩段婚姻，28歲第一次結婚，但一年後就離婚，到36歲再婚，婚姻維持至今。「太太在酒吧工作，我們在那裡認識。我有小朋友，但說實話，我從來沒有跟他談過這份工作。我想，可能是媽媽那邊處理得很好吧……不過，我的SNS總追蹤人數超過300萬，就算不看AV，他們應該也會從那邊察覺到的。」

其YouTube片都有陣AV 感覺...(YouTube頻道《孤獨のボッキメシ》)

自創YouTube頻道轉型

田淵有自己的YouTube頻道《孤獨のボッキメシ》（孤獨的勃起飯？），因以喜劇形式拍飲食節目，獲網民大讚他演技「又好笑又淒美」。「雖然故事模式設定為：像寅次郎那樣愛上一位女性，但最後一定會失戀收場，不過主軸其實是介紹餐廳店鋪。最近有很多店舖來聯繫我，我的製作團隊甚至包辦了女優的選角、店家的選定、拍攝和剪輯。」

雖然他的正職依然是拍AV，但AV市場正不斷萎縮，他也明白只靠當男優無法維持生計，「照這樣下去，等我過了60歲，AV的工作可能就沒了。」所以他近年開發的保健產品，又打算舉辦性健康講座，希望可以打出另一番事業。

資料來源: Encount