MissAV公布2026年6月人氣女優TOP 20 河北彩花第7！最強黑馬奪冠
MISSAV 6月最新排名出爐！今個月的競爭相當激烈，除了逢澤みゆ、松本一香、美園和花排名跟上個月沒變，其他女優的排名都有很大出入。當中常入榜的倉本すみれ、清原みゆ以及 miru更跌出20強。
不過有人歡喜有人愁，天馬ゆい今個月狂飆8個名次，直接衝入前十名；上個月滑落的彌生美月也回勇，由第13名再次回升至第9位，但仍未重入三甲。至於今個月榜首的女優，更是首次登頂，即睇賽果！
手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強
瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年
2026年6月最受歡迎女優TOP 11-20
TOP 20：大槻響
TOP 19：森澤佳奈 (飯岡佳奈子)
TOP 18：皆月光
TOP 17：森日向子
TOP 16：淺野こころ
TOP 15：沙月惠奈
TOP 14：椿莉香
TOP 13：柏木こなつ
TOP 12：月野香澄
TOP 11：乙愛麗絲
2026馬年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲5大生肖+開運大法
2026年6月最受歡迎女優TOP 6-10
日網紅砸137萬整容大改造 公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要
TOP 10：天馬ゆい
TOP 9：彌生美月
TOP 8：木下日葵
TOP 7：河北彩花
TOP 6：波多野結衣
蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗
2026年6月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5：美園和花
TOP 4：松本一香
TOP 3：瀨戶環奈
TOP 2：逢澤みゆ
TOP 1：北岡果林
同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海
近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海