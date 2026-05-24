MissAV公布2026年6月人氣女優TOP 20　河北彩花第7！最強黑馬奪冠

MISSAV 6月最新排名出爐！今個月的競爭相當激烈，除了逢澤みゆ、松本一香、美園和花排名跟上個月沒變，其他女優的排名都有很大出入。當中常入榜的倉本すみれ、清原みゆ以及 miru更跌出20強。

不過有人歡喜有人愁，天馬ゆい今個月狂飆8個名次，直接衝入前十名；上個月滑落的彌生美月也回勇，由第13名再次回升至第9位，但仍未重入三甲。至於今個月榜首的女優，更是首次登頂，即睇賽果！

大槻響再入20強,排位TOP 20 (IG@yanhibi0221_)

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2026年6月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 4

TOP 20：大槻響

TOP 19：森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

TOP 18：皆月光

TOP 17：森日向子

TOP 16：淺野こころ

TOP 15：沙月惠奈

TOP 14：椿莉香

TOP 13：柏木こなつ

TOP 12：月野香澄

TOP 11：乙愛麗絲

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2026年6月最受歡迎女優TOP 6-10

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TOP 10：天馬ゆい

TOP 9：彌生美月

TOP 8：木下日葵

TOP 7：河北彩花

TOP 6：波多野結衣

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2026年6月最受歡迎女優TOP 1-5

+ 3

TOP 5：美園和花

TOP 4：松本一香

TOP 3：瀨戶環奈

TOP 2：逢澤みゆ

TOP 1：北岡果林

同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海