MissAV公布2026年8月排名TOP 20 三甲均有新作！美園和花大逆襲

MISSAV 最新公布2026 年8月女優排行榜榜單！8月中後段榜單大換血，多位上月熱門女優名次慘遭暴跌甚至飲恨退場，其中 7 月高居第 5 名的「森澤佳奈（飯岡佳奈子）」本月重挫至第24名，木下日葵與倉本すみれ也分別下滑至第 18 名與第 20 名，神宮寺奈緒、森日向子、皆月光及北野未奈等多位7月上榜者，8 紛紛跌出前20名。相反換入了8位知名女優， 包括由石川澪、夢乃愛佳、鷲尾芽衣等，連已引退的三上悠亞都重入20強。

中上游榜單同樣激烈換位，人氣王美園和花由七月第18名大幅攀升 11 個名次竄升至第 7 名，沙月惠奈（第 8 名）、波多野結衣（第 10 名）與天馬ゆい（第 14 名）名次均穩步上揚，而 7 月曾意外跌出榜外的熱門女優彌生美月，本月也強勢重返前十搶下第9名。至於三甲女優近日都有新作推出，賽果也屬意料之內。

第 20 名：倉本すみれ （IG@kuramotosumire）

手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強

瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2026年8月最受歡迎女優TOP 11-20

第 20 名：倉本すみれ kuramotosumire

第 19 名：清原みゆう

第 18 名：木下日葵 himari_kinoshita

第 17 名：月野香澄

第 16 名：彩月七緒

第 15 名：鷲尾芽衣

第 14 名：天馬ゆい

第 13 名：夢乃愛佳

第 12 名：三上悠亞

第 11 名：石川澪

第 19 名：清原みゆう （網上圖片）

第 18 名：木下日葵 （IG@himari_kinoshita）

第 17 名：月野香澄（IG@tsukino_kasumi）

第 16 名：彩月七緒（IG@nao_satsuki）

第 15 名：鷲尾芽衣（網上圖片）

Top 14: 天馬ゆい (網上圖片)

第 13 名：夢乃愛佳（IG@yumenoaika826）

第 12 名：三上悠亞（IG@yua_mikami）

第11位：石川澪（IG@ishikawa._.mio）

日網紅砸137萬整容大改造 公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要

2026年8月最受歡迎女優TOP 6-10

第 10 名：波多野結衣 yui_hatano

第 9 名：彌生美月

第 8 名：沙月惠奈 satsuki ena

第 7 名：美園和花 IG@misono_waka

第 6 名：乙愛麗絲

第 10 名：波多野結衣 （IG@yui_hatano）

第 9 名：彌生美月（IG@yayoi__mizuki ）

第 8 名：沙月惠奈 （IG@satsuki ena）

第 7 名：美園和花 （IG@misono_waka）

第 6 名：乙愛麗絲 （網上圖片）

蒼井空親爆「黑歷史」AV引退後失控放縱做一事: 我人生最大失敗

2026年8月最受歡迎女優TOP 1-5

第 5 名：瀨戶環奈 setokanna_

第 4 名：河北彩花

第 3 名：逢澤みゆ miyumiyu_ai

第 2 名：北岡果林 karin_kitaoka_0

第 1 名：松本一香

Top 5: 瀨戶環奈 (IG@setokanna_)

第 4 名：河北彩花 （IG@saika_kawakita__official）

第 3 名：逢澤みゆ （IG@miyumiyu_ai）

第 2 名：北岡果林 （IG@karin_kitaoka_0）

第 1 名：松本一香（IG@verseau_219）

同場加映：日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。👉👉👉日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優 獲SOD高規力捧！為1目的下海