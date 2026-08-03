MissAV公布2026年8月排名TOP 20 三甲均有新作！美園和花大逆襲
MISSAV 最新公布2026 年8月女優排行榜榜單！8月中後段榜單大換血，多位上月熱門女優名次慘遭暴跌甚至飲恨退場，其中 7 月高居第 5 名的「森澤佳奈（飯岡佳奈子）」本月重挫至第24名，木下日葵與倉本すみれ也分別下滑至第 18 名與第 20 名，神宮寺奈緒、森日向子、皆月光及北野未奈等多位7月上榜者，8 紛紛跌出前20名。相反換入了8位知名女優， 包括由石川澪、夢乃愛佳、鷲尾芽衣等，連已引退的三上悠亞都重入20強。
中上游榜單同樣激烈換位，人氣王美園和花由七月第18名大幅攀升 11 個名次竄升至第 7 名，沙月惠奈（第 8 名）、波多野結衣（第 10 名）與天馬ゆい（第 14 名）名次均穩步上揚，而 7 月曾意外跌出榜外的熱門女優彌生美月，本月也強勢重返前十搶下第9名。至於三甲女優近日都有新作推出，賽果也屬意料之內。
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2026年8月最受歡迎女優TOP 11-20
第 20 名：倉本すみれ kuramotosumire
第 19 名：清原みゆう
第 18 名：木下日葵 himari_kinoshita
第 17 名：月野香澄
第 16 名：彩月七緒
第 15 名：鷲尾芽衣
第 14 名：天馬ゆい
第 13 名：夢乃愛佳
第 12 名：三上悠亞
第 11 名：石川澪
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2026年8月最受歡迎女優TOP 6-10
第 10 名：波多野結衣 yui_hatano
第 9 名：彌生美月
第 8 名：沙月惠奈 satsuki ena
第 7 名：美園和花 IG@misono_waka
第 6 名：乙愛麗絲
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2026年8月最受歡迎女優TOP 1-5
第 5 名：瀨戶環奈 setokanna_
第 4 名：河北彩花
第 3 名：逢澤みゆ miyumiyu_ai
第 2 名：北岡果林 karin_kitaoka_0
第 1 名：松本一香
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